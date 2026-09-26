Saharanpur News: डंडों से पीटकर अंकित की हत्या के मामले में पति-पत्नी पर दोष सिद्ध

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जसौला में सात जनवरी 2024 की रात मीनाक्षी ने कॉल कर अंकित को अपने घर बुलाया था। अंकित घर पहुंचा तो अपने पति के साथ मिलकर डंडों से पिटाई की और बांध लिया। इस दौरान अंकित को तलाशते हुए उसके परिजन भी पहुंच गए। दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को जानकारी दी गई।पुलिस ने गंभीर घायल अवस्था में अंकित को अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता रणवीर सिंह ने मीनाक्षी और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि अंकित पड़ोस की रहने वाली मीनाक्षी को पसंद करता था। मोबाइल पर बात करने की कोशिश की।इसकी जानकारी मीनाक्षी के पति ट्रक चालक सोनू को हो गई। उसने दबाव बनाकर बहाने से अंकित को बुला लिया और बदला लेने के लिए पिटाई करते हुए हत्या कर दी। तत्कालीन सीओ खतौली यतेंद्र सिंह नागर ने एक मार्च 2014 को दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों पर दोष सिद्ध हुआ। जमानत पर चल रहे दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया। अब 30 सितंबर को सुनवाई होगी।इस तरह घर से गायब हुआ था अंकितसात जनवरी की रात आठ बजे जसौला के ही रहने वाले कर्ण पाल के पुत्र के साथ अंकित घर से निकला था। काफी देर होने पर भी जब वह नहीं लौटा तो पिता रणवीर ने कॉल की लेकिन मोबाइल बंद मिला। इसके बाद रणवीर और दूसरे बेटे लवकुश ने उसके साथ गए कर्ण पाल के पुत्र से सख्ती से पूछताछ की। तब उसने स्वीकार किया कि वह अंकित को उसके गांव की रहने वाली मीनाक्षी के घर छोड़ कर वापस आ गया था। दोनों पिता-पुत्र मीनाक्षी के घर पर आए लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। शक होने पर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घर का जबरन दरवाजा खुलवाया। यहां अंकित बेसुध अवस्था में बंधा हुआ पड़ा था, गले में मफलर बंधा था और माथे और पैर से खून निकल रहा था।मीनाक्षी के घर से बरामद हुआ सामानमृतक अंकित के मोबाइल फोन के टूटे हुए टुकड़े। रजाई पर खून, तीन बाल, दो बटन और दो दुपट्टे और एक सूत का नाडा पुलिस ने मौके से बरामद किया था। अंकित को 18 चोटें आई थी।