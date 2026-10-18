जेन-जी बदलेगा समाज की तस्वीर : एडीजी भानू भास्कर

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हरि इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि मिशन शक्ति कार्यक्रम वर्ष 2018 में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा हेतु चलाया गया था। इसका उद्देश्य महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना तथा महिलाओं में आत्मनिर्भरता और जागरूकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्राची ने चार वर्षों की कड़ी मेहनत करके चार सेकंड के अंतर से यह मुकाम हासिल कर देश, प्रदेश व क्षेत्र का नाम रोशन किया है और 42 वर्षों के भारतीय रिकॉर्ड को कायम रखा।डीआईजी अभिषेक सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति सरकार द्वारा महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा हेतु चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। डीएम अरविंद चौहान व एसएसपी अभिनंदन कुमार ने भी छात्राओं को मिशन शक्ति कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष डॉ. सुभाष चौधरी, एएसपी सारिका चौधरी, प्राचार्य डॉ. एनपी राठौर, एसपी सिटी व्योम बिंदल, एसपी देहात मयंक पाठक, एसपी ट्रैफिक शैलेंद्र श्रीवास्तव आदि रहे।मिशन शक्ति फेज-6 पर बाइक रैली निकालीएडीजी भानु भास्कर व एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण व कांस्य पदक विजेता धाविका प्राची चौधरी ने मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान पुलिस द्वारा निकली गई बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली हरि कॉलेज से नकुड़ तक निकाली गई। इसमें युवाओं ने उत्साह से भाग लिया।