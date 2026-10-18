Saharanpur News: चिकित्सकों को मिलेगी फिटनेस और खेल की सुविधा

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आईएमए अध्यक्ष डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा, सचिव डॉ. नीरज आर्य, कोषाध्यक्ष डॉ. अनुपम मलिक और खेल सचिव डॉ. संजीव कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण सदस्यों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखकर कराया गया है। चिकित्सक दिनभर मरीजों के उपचार और अन्य चिकित्सीय जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में उनके लिए खेल और फिटनेस के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराना जरूरी था। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. डीके गुप्ता, डॉ. वीके भार्गव, डॉ. डीके तिवारी, डॉ. संजीव मित्तल, डॉ. सुभाष सहगल, डॉ. कलीम अहमद, डॉ. नरेश नौसरान, डॉ. गायत्री सहगल, डॉ. शिवानी, डॉ. रेणू शर्मा आदि रहे।