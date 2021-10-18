Saharanpur News: दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को थाने पहुंचे परिजन

संवाद न्यूज एजेंसीगंगोह। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में नामजद सगे भाइयों बादल और सावन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, संबंधित कैफे संचालक की भूमिका की जांच और उनके मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर दोनों भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।गांव बीराखेड़ी निवासी बादल और सावन पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप है। किशोरी कोचिंग के लिए आती-जाती थी, इसी दौरान इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी आरोपियों से पहचान हुई। आरोप है कि बादल ने शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद उसके भाई सावन ने वीडियो के जरिये ब्लैकमेल कर किशोरी को कैफे में बुलाकर दुष्कर्म किया। परिवार का आरोप है कि दोनों आरोपी किशोरी को लगातार ब्लैकमेल करते रहे। कोतवाली प्रभारी इंद्रेश कुमार ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया। गंगोह सीओ शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार और नगरवासियों में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश है।