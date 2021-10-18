Saharanpur News: दशहरा पर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

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- बेहट अड्डा और नुमाइश कैंप के आसपास बदला रहेगा यातायात, प्लान तैयारसंवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। दशहरा पर रामलीला, झांकियों और पद यात्राओं के दौरान शहर में लगने वाले जाम से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। 20 अक्तूबर को सुबह छह बजे से रात 12 बजे तक शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान माल लदान और उतारने के लिए भी भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।एसपी यातायात शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दशहरे पर शहर में जगह-जगह रामलीला के आयोजन के साथ झांकियां और पदयात्राएं निकाली जाती हैं। देर रात तक सड़कों पर भीड़ रहने की संभावना को देखते हुए रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। कोर्ट रोड पुल के बराबर में होने वाली रामलीला के चलते 20 अक्तूबर को शाम पांच बजे से पुल पर कार, टेंपो और ई-रिक्शा का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान केवल दोपहिया वाहन ही पुल से गुजर सकेंगे।कोर्ट रोड से खलासी लाइन की ओर जाने वाले मार्ग पर मरम्मत और निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते कोर्ट रोड की ओर से घंटाघर जाने वाले वाहनों को हसनपुर चौक से आईटीसी की तरफ होते हुए शारदा नगर पुल से घंटाघर चौक की ओर जाना होगा। वहीं, घंटाघर से कोर्ट रोड जाने वाले वाहनों को देहरादून चौक, चौधरी चरण सिंह चौक, विश्वकर्मा चौक और दीवानी तिराहा मार्ग से होकर निकाला जाएगा।बेहट बस स्टैंड से माली गेट, पुरानी चुंगी और कोतवाली देहात की ओर जाने वाले मार्गों पर सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इन मार्गों पर पहले से खड़े भारी वाहनों को दोपहर 12 बजे से पहले हर हाल में हटाना होगा। नुमाइश कैंप में रावण दहन के मद्देनजर चौकी राकेश केमिकल से किसी भी प्रकार का भारी वाहन पुरानी चुंगी या बेहट अड्डे की ओर नहीं जा सकेगा। दशहरा पर्व के दौरान रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। शहर के भीतर माल लादने या उतारने वाले वाहनों को भी इस प्रतिबंध से छूट नहीं मिलेगी।