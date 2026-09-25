निवेश मित्र के लंबित प्रकरणों का समय से निस्तारण करें : डीएम

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नगर निगम से जुड़े लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा के लिए इसी माह नगर आयुक्त की अध्यक्षता में अलग बैठक कराने को कहा गया। इसके बाद लिए गए निर्णयों के आधार पर आगामी उद्योग बंधु बैठक में मामलों का निस्तारण किया जाएगा। डीएम ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्लाईवुड और संबंधित इकाइयों के लिए वुडन सिटी का प्रस्ताव तैयार करने को लेकर उपायुक्त उद्योग को बैठक कराने के निर्देश दिए। देहरादून रोड से जनता रोड को जोड़ने वाली रजबहे की पटरी के निर्माण और चौड़ीकरण तथा अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी को कार्रवाई के निर्देश दिए। निजी औद्योगिक पार्क की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी मामलों का समय सीमा के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए।