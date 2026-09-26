चुनाव आयुक्त ने देश के लोगों से छीना मताधिकार : नरेश टिकैत
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:59 AM IST
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खतौली(मुजफ्फरनगर)। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त देश छोड़ने की फिराक में हैं। चुनाव आयुक्त ने देश के लोगों के मताधिकार को छीना है। वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए गए हैं।
मेला श्रावणी छड़ियान के अवसर पर नगर पालिका की ओर से आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे में मुख्य अतिथि चौधरी नरेश टिकैत ने वार्ता करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर इतने आरोप हैं कि वह देश ही न छोड़ दें।
लोकतांत्रिक देश में मताधिकार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। देश के लोग ही सरकारें बनाते हैं। इस समय देश के अंदर इसी की चर्चा चल रही हैं। गन्ने के दाम को लेकर उन्होंने कहा कि किसान नुकसान में चल रहा है। गन्ने का दाम 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। तब जाकर किसान को राहत मिलेगी। इससे कम दाम में किसान नुकसान में जाएगा। गन्ने में लागत बहुत आ रही है।
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सरकार को राशन पर चीनी देनी चाहिए। किसान की फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है। दूध का किसान भी परेशान है। दूध के दाम 100 रुपये किलो होना चाहिए।
एमएसपी पर किसान की फसलों की खरीद नहीं हो रही है। किसान को उसकी फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। पहली सरकारों के साथ बैठकर बात होती थी, मगर मौजूदा सरकार किसान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है।
इस सरकार में किसान, छात्र, मजदूर, व्यापारी सभी परेशान हैं। सरकार के काम से कोई भी खुश नहीं है। इस दौरान पालिकाध्यक्ष हाजी शाहनवाज अली, सभासद असद खान शालू, शाहिद आलम, सचिन चौधरी, मुजम्मिल राना, जुल्फकार आदि मौजूद थे।
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मेला श्रावणी छड़ियान के अवसर पर नगर पालिका की ओर से आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे में मुख्य अतिथि चौधरी नरेश टिकैत ने वार्ता करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर इतने आरोप हैं कि वह देश ही न छोड़ दें।
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लोकतांत्रिक देश में मताधिकार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। देश के लोग ही सरकारें बनाते हैं। इस समय देश के अंदर इसी की चर्चा चल रही हैं। गन्ने के दाम को लेकर उन्होंने कहा कि किसान नुकसान में चल रहा है। गन्ने का दाम 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। तब जाकर किसान को राहत मिलेगी। इससे कम दाम में किसान नुकसान में जाएगा। गन्ने में लागत बहुत आ रही है।
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सरकार को राशन पर चीनी देनी चाहिए। किसान की फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है। दूध का किसान भी परेशान है। दूध के दाम 100 रुपये किलो होना चाहिए।
एमएसपी पर किसान की फसलों की खरीद नहीं हो रही है। किसान को उसकी फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। पहली सरकारों के साथ बैठकर बात होती थी, मगर मौजूदा सरकार किसान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है।
इस सरकार में किसान, छात्र, मजदूर, व्यापारी सभी परेशान हैं। सरकार के काम से कोई भी खुश नहीं है। इस दौरान पालिकाध्यक्ष हाजी शाहनवाज अली, सभासद असद खान शालू, शाहिद आलम, सचिन चौधरी, मुजम्मिल राना, जुल्फकार आदि मौजूद थे।