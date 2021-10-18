Saharanpur News: चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप, सीएमओ कार्यालय पर दिया धरना

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मंगलवार को किसान नेता (अराजनीतिक) से जुड़े पदाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुए और धरना दिया। हरिद्वार के गांव टिकोला कला निवासी जीत सिंह ने 25 मई 2026 को एक निजी अस्पताल में बीमारी का इलाज कराया था। चिकित्सक की सलाह पर उसी दिन ऑपरेशन किया गया। जांच और उपचार समेत करीब 95 हजार रुपये खर्च हुए। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई।बाद में 10 अगस्त को किसी अन्य चिकित्सक से जांच कराने पर युवक को पूर्व की बीमारी की जगह दूसरी समस्या बताई। चिकित्सक ने दोबारा ऑपरेशन की सलाह दी। इस मामले में किसान नेता (अराजनीतिक) ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर कोमल गुर्जर, अंकुर चौधरी, प्रवेज, ओम सिंह, नवाब, अंशुल चौधरी, वंश, विजेंद्र, मुर्सलीन आदि मौजूद रहे।