अब माफिया नहीं, विकास है उत्तर प्रदेश की पहचान : नितिन नवीन

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ओजपुरा स्थित गुरु रविदास मंदिर में पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में नितिन नवीन ने कहा कि सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से संवाद हुआ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा दिखाई दे रही है। यही ऊर्जा 2027 के मिशन को पूरा करने में पार्टी की ताकत बनेगी। कहा कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बढ़ रहा है। प्रदेश में मिसाइल निर्माण जैसी गतिविधियां भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी के दिशा-निर्देशन में उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विकास की इस यात्रा में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।कहा कि संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर उनके मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर ही प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। पार्टी 2027 के मिशन के लिए पूरी तरह जुटी है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता अंशकालिक नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं।इससे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंबाला रोड स्थित रिसॉर्ट में दो बैठक की। पहली बैठक में पश्चिमी यूपी के पूर्व जनप्रतिनिधि और पूर्व पदाधिकारी शामिल हुए, जबकि दूसरी बैठक में संगठन के वर्तमान पदाधिकारियों के साथ मंथन किया गया। नितिन नवीन ने ओजपुरा में अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ता अजब सिंह के आवास पर पहुंचकर भोजन किया और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह, राष्ट्रीय मंत्री जगदीश पटेल, भोला सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर भी रहें।