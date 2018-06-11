शहर चुनें

अपना शहर चुनें

Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur ›   ???? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ?????? ??? ?????-???????, ?? ????

???? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ?????? ??? ?????-???????, ?? ????

Meerut Bureau Updated Mon, 11 Jun 2018 12:30 AM IST
ख़बर सुनें
Õæ§·¤ ÅU·¤ÚUæÙð ÂÚU Îæð Âÿææð´ ×ð´ ÂÍÚUæß
ÎðßÕ¢Î (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð ×ôãUËÜæ ÕðL¤Ù ·¤ôÅUÜæ ×ð´ Õæ§·¤ ·¤è ÅU€·¤ÚU Ü»Ùð ·¤ô Üð·¤ÚU Îô Âÿæô´ ·ð¤ Õè¿ ÂÍÚUæß ¥õÚU È¤æØçÚ¢U» ãUô »§üÐ çÁâ×ð´ °·¤ ÃØç€Ì ƒææØÜ ãUô »ØæÐ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿è ÂéçÜâ Ùð ÎôÙô´ Âÿæô´ ·ð¤ ·¤§ü Üô»ô´ ·¤ô çãUÚUæâÌ ×ð´ Üð çÜØæÐ
ÚUçßßæÚU ·¤è àææ× ×ôãUËÜæ ÕðL¤Ù ·¤ôÅUÜæ çÙßæâè §SÜæ× ¥õÚU âÜè× ·ð¤ ÕðÅUô´ ·ð¤ Õè¿ Õæ§·¤ ·¤è ÅU€·¤ÚU Ü»Ùð ·¤ô Üð·¤ÚU ·¤ãUæâéÙè ãUô »§ü ÍèÐ ©Uâ â×Ø Ìô çÁ×ðÎæÚU Üô»ô´ Ùð ×æ×Üæ çÙÂÅUæ çÎØæÐ ¥æÚUôÂ ãñU ç·¤ |.vz ÕÁð ·ð¤ ·¤ÚUèÕ °·¤ Âÿæ ·ð¤ Üô» ¿É¸U·¤ÚU ÎêâÚðU Âÿæ ·ð¤ ƒæÚU Âãé¢U¿ð ¥õÚU »æÜè »ÜõÁ ·¤ÚUÙð Ü»ðÐ Îð¹Ìð ãUè Îð¹Ìð ÎôÙô´ ¥õÚU âð ÂÍÚUæß ãUôÙð Ü»æÐ §â ÎõÚUæÙ ãUßæ§ü È¤æØÚU Öè ç·¤° »°Ð ÂÍÚUæß ×ð´ §SÜæ× ƒææØÜ ãUô »ØæÐ ÕÌæØæ ÁæÌæ ãñU ç·¤ âÜè× Âÿæ ·¤è ¥ôÚU âð Öè °·¤ ÃØç€Ì ƒææØÜ ãéU¥æ ãñUÐ ÚUôÁæ §ÌæÚU âð ×ãUÁ Âæ¢¿ ç×ÙÅU ÂãUÜð ãéU§ü ƒæÅUÙæ âð ¥æâ ÂÇUôâ ×ð´ ÚUãUÙð ßæÜð Üô» ÕéÚUè ÌÚUãU âãU× »°Ð §â ÎõÚUæÙ ÂÇUôâ ·ð¤ ç·¤âè ÃØç€Ì Ùð È¤ôÙ ·¤ÚU ÂéçÜâ ·¤ô ƒæÅUÙæ ·ð¤ ÕæÚðU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎèÐ âê¿Ùæ ç×ÜÌð ãUè ·¤ôÌßæÜ ©U×ðàæ ·é¤×æÚU ÂéçÜâ È¤ôâü ·ð¤ âæÍ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿ð ¥õÚU çSÍçÌ ·¤ô â¢ÖæÜÌð ãéU° ÎôÙô´ Âÿæô´ ·ð¤ ¿æÚU Üô»ô´ ·¤ô çãUÚUæâÌ ×ð´ Üð çÜØæÐ ÕæÎ ×ð´ §SÜæ× ·¤ô ©UÂ¿æÚU ·ð¤ çÜ° âè°¿âè ×ð´ ÖÌèü ·¤ÚUæØæ »ØæÐ âÜè× Âÿæ ·¤æ ¥æÚUôÂ ãñU ç·¤ §SÜæ× Âÿæ Ùð ©UÙ·ð¤ ƒæÚU ÂÚU ¿É¸Uæ§ü ·¤ÚU·ð¤ ÂÍÚUæß ¥õÚU È¤æØçÚ¢U» ·¤è ãñUÐ ÁÕç·¤ §SÜæ× Âÿæ âÜè× ¥õÚU ©Uâ·ð¤ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ Üô»ô´ ÂÚU ãU×Üæ ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æ ÚUãUæ ãñUÐ ÂéçÜâ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ¥Öè ç·¤âè Öè Âÿæ Ùð ÌãUÚUèÚU ÙãUè´ Îè ãñUÐ ÌãUÚUèÚU ç×ÜÙð ·ð¤ ÕæÎ ·¤æÚüUßæ§ü ·¤è Áæ°»èÐ
ÙõàææÎ ©US×æÙè
अब पाईये 3,50,000 से भी ज़्यादा रिश्ते, अपने समुदाय से familyshaadi.com पर। आज ही रजिस्टर करें।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News App अपने मोबाइल पे|
Get all crime news in Hindi. Stay updated with us for all breaking hindi news.

Spotlight

Bobby Deol
Bollywood

एक बार बॉबी देओल को सनी ने खुलेआम मार दिया था थप्पड़, वजह हैरान करने वाली

10 जून 2018

papaya leaves
Healthy Food

पपीते के पत्तों में छिपा होता है इस जानलेवा बीमारी का इलाज, आज ही करें ट्राई

10 जून 2018

neha dhupia
Bollywood

शादी के एक महीने बाद नेहा धूपिया की इस तस्वीर से अंगद हुए रोमांटिक, कर दी ये पोस्ट

10 जून 2018

race 3
Bollywood

'रेस 3' में सलमान की एंट्री पर ये क्या बोल गए रेमो डिसूजा, हुआ ऐसा तो फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय

10 जून 2018

family lunch
Fitness

खाना खाने के बाद न करें ये एक गलती, हो सकती हैं 103 तरह की बीमारियां

10 जून 2018

Akshay Kumar starrer film toilet ek prem katha has be number one break all record in china
Bollywood

'टॉयलेट हीरो' बने अक्षय कुमार ने जीता चीन के दर्शकों का दिल, अब बनाया नया रिकॉर्ड

10 जून 2018

healthy food
Yoga and Health

इन 7 चीजों को भूलकर भी न करें दोबारा गर्म, खतरे में पड़ सकती हैं जिंदगी

10 जून 2018

how to measures to stop ominous planets in astrology
Predictions

जानिए ग्रहों के अशुभ प्रभाव से होने वाली परेशानियां और उपाय

10 जून 2018

संजय दत्त
Bollywood

नरगिस की मौत के बाद संजय दत्त के कमरे में गूंजने लगी थी मां की आवाज, 4 दिन तक चीख-चीखकर रोते रहे

10 जून 2018

stress couple
Relationship

पति की इन हरकतों को देखकर चुटकियों में पकड़े उनके झूठ, फिर कभी नही दे पाएंगे चकमा

10 जून 2018

Most Read

डॉ. कफील के भाई का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।
Gorakhpur

डॉ. कफील के भाई को गोली मारी

गोली लगने के बाद खुद ऑटो कर अस्पताल पहुंचे कासिफ जमील

11 जून 2018

demo pic
Varanasi

आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या

11 जून 2018

बैट्री व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारी
Gorakhpur

बैट्री व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारी

11 जून 2018

Assam: Two people Beaten to death in Guwahati for suspected child abductors
National

घूमने आए इंजीनियर और व्यापारी की पीट- पीटकर हत्या, 5 गिरफ्तार

10 जून 2018

हत्या के आरोप में तीन गिरफ्तार
Meerut

हत्या के आरोप में तीन गिरफ्तार

11 जून 2018

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया
Meerut

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया

10 जून 2018

Maoist Arrested
Dehradun

रुद्रपुर: किच्छा से गिरफ्तार दोनों माओवादियों की कस्टडी रिमांड खत्म, जेल भेजे गए

10 जून 2018

घायल पुलिसकर्मी।
Pratapgarh

लुटेरे को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, दरोगा गंभीर

10 जून 2018

घर में मचा कोहराम
Lucknow

नशे में धुत बेटे ने पीट-पीटकर उतारा पिता को मौत के घाट, खुद ही डायल किया 100 नंबर

10 जून 2018

police officers molesting women police in Indore
Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश में महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं, अफसर देर रात बुलाते हैं बंगले पर

9 जून 2018

Related Videos

दहेज के लिए ले ली पत्नी की जान

शाहजहांपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता की लाश उसके कमरे से मिली। मृतका के घरवालों ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है।

10 जून 2018

छेड़छाड़ 1:05

VIDEO: बीच सड़क पिटा मनचला

9 जून 2018

उपचुनाव 3:58

VIDEO: कैराना और नूरपुर में जमकर हुआ ड्रामा, थराली में शांतिपूर्ण मतदान

29 मई 2018

योगी 0:48

कैराना में बढ़ी चुनावी सरगर्मी, सीएम योगी ने ऐसे साधा विरोधियों पर निशाना

22 मई 2018

रेप 1:19

पापा का नाम बोलकर ले गया, बच्ची से किया ऐसा काम

13 मई 2018

Recommended

कार सवार को टमाटर देता किसान।
Amroha

किसानों ने बांटे टमाटर

11 जून 2018

जूडो में सचिन, गौरव, पुष्पेंद्र, सूरज चमके
Aligarh

जूडो में सचिन, गौरव, पुष्पेंद्र, सूरज चमके

11 जून 2018

अवार्ड पाने वाले शिक्षक, नेट, गेट उतीर्ण छात्रों का सम्मान
Aligarh

अवार्ड पाने वाले शिक्षक, नेट, गेट उतीर्ण छात्रों का सम्मान

11 जून 2018

मौलाना आजाद नगर में युवती को गोली मारी
Aligarh

मौलाना आजाद नगर में युवती को गोली मारी

11 जून 2018

बंगला छोड़ने से पहले यहां कई जगह तोड़फोड़ की गई।
Lucknow

बंगले में तोड़फोड़: कुंठित मानसिकता का बताने पर अखिलेश ने भाजपा को दिया जवाब, अफसरों को चेतावनी

11 जून 2018

अखिलेश के बंगले का हाल।
Lucknow

सपा का बड़ा आरोप, सीएम योगी के कहने पर हुई अखिलेश के बंगले में तोड़फोड़

11 जून 2018

आज का मुद्दा
View more polls
Invertis Univercity

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen
  • Downloads
    ABC Digital

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.