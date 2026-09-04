{"_id":"6a9af63348b97d2f010b7713","slug":"counterfeit-notes-worth-17-29-crore-111-crore-had-been-sent-to-rbi-jaipur-via-the-sbi-currency-chest-2026-09-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"17.29 करोड़ के जाली नोट: एसबीआई करेंसी चेस्ट के जरिए आरबीआई जयपुर को भेजे थे 111 करोड़; ये है अब तक की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ के जाली नोट मामले की जांच में एनआईए, एसआईटी, आरबीआई और पीएनबी की टीम जुटी हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि छह जुलाई 2026 को 111 करोड़ रुपये पीएनबी ने एसबीआई करेंसी चेस्ट के जरिए आरबीआई जयपुर को भेजे थे। इसमें 500 के 1900 और 200 के 800 बंडल मौजूद थे। ये सभी नोट गंदे व जीर्ण थे।

किसी करेंसी चेस्ट में प्राप्त गंदे और जीर्ण मुद्रा नोटों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत छांटा, गिना और बंडल बनाया जाता है। इसके बाद ही इन्हें संबंधित आरबीआई कार्यालय भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत 111 करोड़ की राशि के गंदे-जीर्ण मुद्रा नोट तैयार किए गए थे। इनमें 500 के 1900 और 200 के 800 बंडल शामिल थे। यानी बंडल में 500 के 19 लाख और 200 के आठ लाख नोटों की खेप थी। इन नोटों को छह जुलाई को पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से एसबीआई करेंसी चेस्ट भेजा गया। इसी के जरिए आरबीआई जयपुर भेजे गए थे।



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किस अधिकारी के आदेश पर विशाल को लगाया

आरोपी विशाल कुमार को गंदे और जीर्ण मुद्रा नोटों के बंडल तैयार करने के कार्य में लगाया गया था। यह जांच का विषय है कि उसे किस अधिकारी के आदेश पर लगाया गया था। इसके अलावा सवाल यह भी है कि करेंसी की गिनती, पैकिंग, सीलिंग, डिस्पैच और बंडलिंग की प्रक्रिया में किन-किन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी। उनके पास किस स्तर पर अधिकृत जिम्मेदारी थी।