भाजपा बना रही भ्रष्टाचार के एक्सप्रेसवे, 60 फीसदी पैसा कमीशन में जा रहा : अखिलेश यादव

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पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जो भी कार्य कराए जा रहे हैं उनमें मोटा कमीशन लिया जा रहा है। इसकी वजह से कार्यों की गुणवत्ता खराब है। सड़कें बनते ही धंस रही हैं। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ ही उन्होंने कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया। कहा कि सड़कों को पंखों से सुखाया जा रहा है। सरकार और अधिकारी बचाव में कह रहे हैं कि डिजाइन की कमी है। उन्होंने पूछा कि डिजाइन किसने बनाया और किसने पास किया। अब इसमें किसकी गलती निकालें डिजाइन की, ठेकेदार की या सरकार की। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि भाजपाइयों को मां गंगा बुलाती हैं तो उन्हें सलाह है कि वह गंगा एक्सप्रेसवे से मत जाएं।श्रीराम मंदिर में कथित चोरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रीराम मंदिर में चोरी कर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है। भाजपा ने अब मुख्य आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है, जबकि नीचे के लोगों को उलझाया हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसा काम भाजपा सरकार ने किया है ऐसा तो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने वाले भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भगवान श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने कॉलोनी में बने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की। यहां से वह पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान के घर भी पहुंचे।