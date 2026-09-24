Saharanpur News: दीवानी कचहरी में न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता

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अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण कचहरी में न्यायिक कामकाज प्रभावित रहा। महासचिव पालम राणा ने बताया कि अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की पेंशन लागू करने समेत पउप्र में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर भी अधिवक्ता लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल त्यागी, महासचिव पालम राणा, अमरीश पुंडीर (लाला), राजेंद्र चौहान, शीशपाल पुंडीर, अभय सैनी (पूर्व अध्यक्ष), रणधीर सिंह, अनिल मदान, संदीप पुंडीर और अश्वनी शर्मा, आदित्य सिंह, प्रदीप मित्तल, सिद्धार्थ शंकर त्यागी, बाबूराम, चौधरी जानिसार समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

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सहारनपुर। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सहारनपुर दीवानी कचहरी में अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के महासचिव पालम राणा ने बताया कि कानपुर में 10 और 11 सितंबर को आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मांगें पूरी नहीं होने तक प्रत्येक बुधवार न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी के अनुपालन में बुधवार को हड़ताल की गई।