Saharanpur News: बुखार से पीड़ित 17 वर्षीय किशोर की मौत

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चाचा रूपचंद ने बताया कि करीब 10-12 दिन पहले काकेश को बुखार की शिकायत होने पर परिजनों ने नकुड़ स्थित डॉक्टर के यहां भर्ती कराया था। बुखार में राहत न मिलने पर परिजनों ने फिर काकेश को सहारनपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। इसके बाद उपचार के लिए अंबाला लेकर चले गए। विपिन ने बताया कि दो दिन पहले डॉक्टर ने जांच की तो काकेश के शरीर में खून की कमी मिली। डॉक्टर के जवाब देने के बाद परिजन किशोर को घर ले आए। बुधवार शाम काकेश ने दम तोड़ दिया।काकेश नकुड़ के रणदेई स्थित हरि कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। चार भाइयो में सबसे बड़े काकेश के पिता किसान हैं। उधर, सीएचसी प्रभारी अमन गोपाल ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर जांच कराई जाएगी।