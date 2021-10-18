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Saharanpur News: बहन का अपहरण कर जमीन का सौदा कराने का आरोप

Sun, 08 Nov 2026 12:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:36 AM IST
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Accusation of abducting a sister to force a land deal

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गंगोह। क्षेत्र में एक युवती के लापता होने और उसके नाम की जमीन का इकरारनामा कराने का मामला सामने आया है। युवती की बहन पूजा सैनी ने एसएसपी को प्रार्थनापत्र देकर कुछ लोगों पर बहन का अपहरण कर जमीन का सौदा कराने का आरोप लगाते हुए बहन को तलाश करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार पूजा की बहन मोंटी सैनी के हिस्से की जमीन का 14 अक्तूबर को 15 लाख रुपये में सौदा होना दर्शाया गया। इसमें पांच लाख रुपये बयाने के रूप में दिखाए गए हैं। 15 अक्तूबर को उप निबंधक कार्यालय नकुड़ में इकरारनामा पंजीकृत कराया गया। पूजा का आरोप है कि बहन की तलाश करने पर सौदेबाजी का पता चला। आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके भाइयों को भी जमीन हड़पने और नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है।
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आशंका जताई है कि बहन को बंधक बनाकर उससे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। इस मामले में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान ने भी हस्तक्षेप करते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि मोंटी सैनी से फोन पर बात हुई है। उसने स्वयं के हिस्से की जमीन बेचे जाने की बात स्वीकार करते हुए परिवार द्वारा लगाए जा रहे अपहरण आदि के आरोपों को निराधार बताया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई होगी।
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