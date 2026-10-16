Saharanpur News: अतिक्रमण का जाल, 500 मीटर की सड़क, पार करने में लगते हैं 20 मिनट

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नेहरू मार्केट और जोगियान पुल महानगर के व्यस्ततम मार्गों में से एक हैं। घंटाघर से नेहरू मार्केट और जोगियान पुल ही महानगर के मुख्य बाजारों में जाने के प्रमुख मार्ग है। इसके चलते यहां पर पैदल से लेकर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की भीड़ रहती है। जैसे-जैसे दिन बढ़ता है। वैसे-वैसे वाहनों की संख्या भी बढ़ती जाती हैं। सड़क पर अतिक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है लेकिन कुछ समय बाद फिर से सड़क पर रेहड़ी और वाहन खड़े हो जाते हैं।मुख्य मार्गों की हकीकत जानने के लिए बृहस्पतिवार को भ्रमण किया गया। घंटाघर से नेहरू मार्केट की ओर जाते ही सड़क के किनारों पर वाहनों की लाइन शुरू हो जाती है। इसके अलावा सड़क किनारे रेहड़ी और थड़े लगाकर सामान बेचने वाले भी अस्थायी दुकान लगाए रहते हैं। सड़क के दोनों ओर कुछ ऐसे ही हालात हैं। पैदल चलने वाले आमजन के लिए बनाए गए फुटपाथों पर भी रेहड़ी लगी रहती है। जरूरी काम से निकले लोगों को कई बार घंटाघर से जोगियान पुल तक जाने में ही आधे से पौन घंटा लग जाता है। अतिक्रमण से दुकानदार भी परेशान हैं।बोले लोगदुकानदार मनोज कुमार ने बताया कि बाजार में यातायात पुलिस के कर्मी तैनात होने चाहिए, जो सड़क पर पार्किंग करने वाले लोगों को रोकें। कई बार वाहन चालक सड़क पर ही वाहन खड़ा कर चले जाते हैं।दुकानदार गुरमेहर सिंह ने सुझाव दिया कि ग्राहक बाजार में खरीदारी करने आएं तो दोपहिया वाहन पर ही आएं। उन्होंने कहा कि बड़े वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग होनी चाहिए। चालान काटकर ही अधिकारी अपने कर्तव्यों को न निभाएं। जनता और दुकानदारों को सुविधा भी दें। पार्किंग शुल्क भी कम होना चाहिए।दुकानदार संजय खेड़ा ने बताया कि बाजारों में वेडिंग जोन नहीं होने चाहिए। रेहड़ी और थड़े वाले अपने निर्धारित स्थानों पर ही खड़े हों। पार्किंग स्थल सबसे बड़ी समस्या हैं। इसका समाधान होना चाहिए।दुकानदार विजय कुमार ने बताया कि बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक वन वे करना चाहिए। बाजारों में चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। इसे सख्ती से लागू कराया जाए।शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित अभियान चलाया जाता है। नागरिक और दुकानदार भी अपना सहयोग प्रदान करें। निर्धारित स्थलों पर ही दुकान लगाएं और सामान रखें। वाहनों को पार्किंग और निर्धारित स्थल पर ही खड़ा करें। शहर को तीन जोन में बांटा गया है।- सुधीर शर्मा, अतिक्रमण प्रभारी नगर निगम