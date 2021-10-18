Saharanpur News: हरिद्वार से वाराणसी तक निकाली जाएगी संत रविदास संदेश यात्रा

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महामंडलेश्वर स्वामी संदीप खत्री महाराज ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य और इसके माध्यम से संत रविदास महाराज के मानवता, समानता, सामाजिक, समरसता और भाईचारे के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की भावना से भी बीएल संतोष को अवगत कराया है। इस अवसर पर बीएल संतोष ने प्रस्तावित यात्रा के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त कीं। कहा कि हरिद्वार से वाराणसी तक होने वाली यह यात्रा आध्यात्मिक चेतना के साथ सामाजिक एकता और समरसता का संदेश लेकर आगे बढ़ेगी। संत परंपरा में यात्राओं का विशेष महत्व रहा है और ऐसी यात्राएं समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के साथ ही मानव कल्याण, सद्भाव और समानता की भावना को मजबूत करने का कार्य करती हैं।स्वामी संदीप खत्री महाराज ने बताया कि संत रविदास की वाणी और उनके विचार आज भी समाज को प्रेम, समानता और आपसी भाईचारे का मार्ग दिखाते हैं। यात्रा का उद्देश्य इन्हीं मानवीय मूल्यों को व्यापक स्तर पर जनमानस तक पहुंचाना है।