ÕÇ¸U»æ¢ß (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð çã¢UÇUÙ ÙÎè ·¤ô ÂýÎêá‡æ âð ×é€Ì ·¤ÚUæÙð ·¤ô Üð·¤ÚU Öê¹ ãUÇ¸UÌæÜ ÂÚU ÕñÆðU ÕæÕæ ×¢»Üç»ÚUè ·¤ô ¥æç¹ÚU ÎðßÕ¢Î çßÏæØ·¤ Ùð ÏÚUæÌÜ ÂÚU ·¤æØü ·¤ÚUæÙð ·¤æ ¥æEæâÙ Îð·¤ÚU ×Ùæ ãUè çÜØæÐ Îô ×ãUèÙð ·ð¤ ¥¢ÎÚU ÙÎè ×ð´ ç»ÚUÙð ßæÜð ©Ulô»ô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ·¤æÚüUßæ§ü ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥æEæâÙ ÎðÙð ·ð¤ ÕæÎ ÕæÕæ ·¤ô ÕëãUSÂçÌßæÚU ÎðÚU àææ× çßÏæØ·¤ Ùð Áêâ çÂÜæ·¤ÚU ÏÚUÙæ â×æ# ·¤ÚUæ çÎØæÐ
ÕÌæ Îð´ ç·¤ ÕæÕæ ×¢¢»Üç»ÚUè çÂÀUÜð Îâ çÎÙô´ âð ×ãðUàæÂéÚU »æ¢ß ·ð¤ çàæß ×¢çÎÚU ×ð´ çã¢UÇUÙ ·¤æÜè ß ·ë¤c‡ææ ÙçÎØô´ ·¤ô ÂýÎêá‡æ ×é€Ì ·¤ÚUæÙð ·¤ô Üð·¤ÚU Öê¹ ãUÇ¸UÌæÜ ÂÚU ÕñÆðU ÍðÐ ÕæÕæ Ùð ÙçÎØô´ ×ð´ ç»ÚUÙð ßæÜð »¢Îð ÂæÙè ·¤ô Õ¢Î ·¤ÚUæÙð ÌÍæ çã¢UÇUÙ ×ð´ çÜ¢·¤ ÙãUÚU ·¤æ ÂæÙè ÀUôÇ¸ðU ÁæÙð ·¤è ×æ¢» ÙãUè´ ×æÙð ÁæÙð ÂÚU ¥æ»æ×è 25 ÁêÙ âð ¥æ×ÚU‡æ ¥ÙàæÙ ·¤ÚUÙð ·¤è ¿ðÌæßÙè Îè ãéU§ü ÍèÐ ÏÚUÙð ·ð¤ 10ßð¢ çÎÙ çßÏæØ·¤ ÎðßÕ¢Î ÕëÁðàæ çâ¢ãU ÕæÕæ ·¤ô ×ÙæÙð ÏÚUÙæ SÍÜ Âãé¢U¿ðÐ çßÏæØ·¤ mæÚUæ 31 ¥»SÌ Ì·¤ ÙÎè ×ð´ ÂæÙè ÇUæÜÙð ßæÜð ©Ulô»ô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ·¤æÚüUßæ§ü ·¤ÚæUÙð ·¤æ ¥æEæâÙ çÎØæÐ ·¤ãUæ ç·¤ ØçÎ â¢¢Öß ãéU¥æ Ìô çÜ¢·¤ ÙãUÚU âð çã¢UÇUÙ ×ð´ âãUæÚUÙÂéÚU ·ð¤ ¥æâÂæâ ÂæÙè ·¤æ dôÌ ÇUæÜÙð ·¤è ·¤ôçàæàæ ·¤ÚUæ°¢»ðÐ
§â ×õ·ð¤ ÂÚU ©UÙ·ð¤ âæÍ çß·¤æâ ˆØæ»è, âãUÎðß Âé¢ÇUèÚU, ÚUæ×ç·¤àæÙ ÚUæ‡ææ, ãðU×çâ¢ãU, ¿¢¼ýÂæÜ çâ¢ãU, Âýçß¢¼ý ¿õÏÚUè, ·é¤ÜÎèÂ çâ¢ãU âñÙè çÚUáèÂæÜ âçãUÌ ·¤æÈ¤è ÖæÁÂæ ·¤æØü·¤Ìæü ×õÁêÎ ÚUãðUÐ
ÖÌèÁð ·ð¤ âæ×Ùð Ùæ ÙãUè´ ·¤ÚU Âæ° ÕæÕæ
¥æç¹ÚU ÖÌèÁð Ùð ¿æ¿æ ·¤ô ×Ùæ ãUè çÜØæÐ ÎðßÕ¢Î çßÏæØ·¤ ·é¢¤ßÚU çÕýÁðàæ çâ¢ãU »æ¢ß ÁÇ¸UõÎæ ÁÅU ·ð¤ çÙßæâè ãñU ¥õÚU çÂÀUÜð ·¤§ü ßáôü¢ âð ÂýÎêçáÌ ÙçÎØô´ ·¤ô Üð·¤ÚU ×éçãU× ¿Üæ ÚUãðU ÕæÕæ ×¢»Üç»ÚUè Öè §âè »æ¢ß âð ãñUÐ ÎôÙô¢ ·¤æ ¿æ¿æ ÖÌèÁð ·¤æ çÚUàÌæ ãUôÙð ·ð¤ ¿ÜÌð »ýæ×è‡æô´ ×ð´ ¿¿æü ·¤æ çßáØ ÕÙæ ãñU ç·¤ ¥æç¹ÚU ÖÌèÁð Ùð ¿æ¿æ ·¤ô ×Ùæ ãUè çÜØæÐ
ÕÇ¸U»æ¢ß (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð çã¢UÇUÙ ÙÎè ·¤ô ÂýÎêá‡æ âð ×é€Ì ·¤ÚUæÙð ·¤ô Üð·¤ÚU Öê¹ ãUÇ¸UÌæÜ ÂÚU ÕñÆðU ÕæÕæ ×¢»Üç»ÚUè ·¤ô ¥æç¹ÚU ÎðßÕ¢Î çßÏæØ·¤ Ùð ÏÚUæÌÜ ÂÚU ·¤æØü ·¤ÚUæÙð ·¤æ ¥æEæâÙ Îð·¤ÚU ×Ùæ ãUè çÜØæÐ Îô ×ãUèÙð ·ð¤ ¥¢ÎÚU ÙÎè ×ð´ ç»ÚUÙð ßæÜð ©Ulô»ô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ·¤æÚüUßæ§ü ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥æEæâÙ ÎðÙð ·ð¤ ÕæÎ ÕæÕæ ·¤ô ÕëãUSÂçÌßæÚU ÎðÚU àææ× çßÏæØ·¤ Ùð Áêâ çÂÜæ·¤ÚU ÏÚUÙæ â×æ# ·¤ÚUæ çÎØæÐ
ÕÌæ Îð´ ç·¤ ÕæÕæ ×¢¢»Üç»ÚUè çÂÀUÜð Îâ çÎÙô´ âð ×ãðUàæÂéÚU »æ¢ß ·ð¤ çàæß ×¢çÎÚU ×ð´ çã¢UÇUÙ ·¤æÜè ß ·ë¤c‡ææ ÙçÎØô´ ·¤ô ÂýÎêá‡æ ×é€Ì ·¤ÚUæÙð ·¤ô Üð·¤ÚU Öê¹ ãUÇ¸UÌæÜ ÂÚU ÕñÆðU ÍðÐ ÕæÕæ Ùð ÙçÎØô´ ×ð´ ç»ÚUÙð ßæÜð »¢Îð ÂæÙè ·¤ô Õ¢Î ·¤ÚUæÙð ÌÍæ çã¢UÇUÙ ×ð´ çÜ¢·¤ ÙãUÚU ·¤æ ÂæÙè ÀUôÇ¸ðU ÁæÙð ·¤è ×æ¢» ÙãUè´ ×æÙð ÁæÙð ÂÚU ¥æ»æ×è 25 ÁêÙ âð ¥æ×ÚU‡æ ¥ÙàæÙ ·¤ÚUÙð ·¤è ¿ðÌæßÙè Îè ãéU§ü ÍèÐ ÏÚUÙð ·ð¤ 10ßð¢ çÎÙ çßÏæØ·¤ ÎðßÕ¢Î ÕëÁðàæ çâ¢ãU ÕæÕæ ·¤ô ×ÙæÙð ÏÚUÙæ SÍÜ Âãé¢U¿ðÐ çßÏæØ·¤ mæÚUæ 31 ¥»SÌ Ì·¤ ÙÎè ×ð´ ÂæÙè ÇUæÜÙð ßæÜð ©Ulô»ô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ·¤æÚüUßæ§ü ·¤ÚæUÙð ·¤æ ¥æEæâÙ çÎØæÐ ·¤ãUæ ç·¤ ØçÎ â¢¢Öß ãéU¥æ Ìô çÜ¢·¤ ÙãUÚU âð çã¢UÇUÙ ×ð´ âãUæÚUÙÂéÚU ·ð¤ ¥æâÂæâ ÂæÙè ·¤æ dôÌ ÇUæÜÙð ·¤è ·¤ôçàæàæ ·¤ÚUæ°¢»ðÐ
§â ×õ·ð¤ ÂÚU ©UÙ·ð¤ âæÍ çß·¤æâ ˆØæ»è, âãUÎðß Âé¢ÇUèÚU, ÚUæ×ç·¤àæÙ ÚUæ‡ææ, ãðU×çâ¢ãU, ¿¢¼ýÂæÜ çâ¢ãU, Âýçß¢¼ý ¿õÏÚUè, ·é¤ÜÎèÂ çâ¢ãU âñÙè çÚUáèÂæÜ âçãUÌ ·¤æÈ¤è ÖæÁÂæ ·¤æØü·¤Ìæü ×õÁêÎ ÚUãðUÐ
ÖÌèÁð ·ð¤ âæ×Ùð Ùæ ÙãUè´ ·¤ÚU Âæ° ÕæÕæ
¥æç¹ÚU ÖÌèÁð Ùð ¿æ¿æ ·¤ô ×Ùæ ãUè çÜØæÐ ÎðßÕ¢Î çßÏæØ·¤ ·é¢¤ßÚU çÕýÁðàæ çâ¢ãU »æ¢ß ÁÇ¸UõÎæ ÁÅU ·ð¤ çÙßæâè ãñU ¥õÚU çÂÀUÜð ·¤§ü ßáôü¢ âð ÂýÎêçáÌ ÙçÎØô´ ·¤ô Üð·¤ÚU ×éçãU× ¿Üæ ÚUãðU ÕæÕæ ×¢»Üç»ÚUè Öè §âè »æ¢ß âð ãñUÐ ÎôÙô¢ ·¤æ ¿æ¿æ ÖÌèÁð ·¤æ çÚUàÌæ ãUôÙð ·ð¤ ¿ÜÌð »ýæ×è‡æô´ ×ð´ ¿¿æü ·¤æ çßáØ ÕÙæ ãñU ç·¤ ¥æç¹ÚU ÖÌèÁð Ùð ¿æ¿æ ·¤ô ×Ùæ ãUè çÜØæÐ