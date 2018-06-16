शहर चुनें

अपना शहर चुनें

Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur ›   ????? ?? ?????? ???? ?? ???? ????? 21 ???? ?? ???????

????? ?? ?????? ???? ?? ???? ????? 21 ???? ?? ???????

Meerut Bureau Updated Sat, 16 Jun 2018 12:26 AM IST
ख़बर सुनें
âãUæÚUÙÂéÚUÐ »‹Ùæ ©UˆÂæÎÙ ·ð¤ âæÍ àæé»ÚU çÚU·¤ßÚUè ×ð´ ÕðãUÌÚU ÂýÎàæüÙ ·ð¤ ÕæÎ ÁÙÂÎ Ùð »ðãê¢U ·¤è âÚU·¤æÚUè ¹ÚUèÎ ×ð´ çÂÀUÜð wv ßáôZ ·¤æ çÚU·¤æÇüU ÌôÇ¸U çÎØæ ãñUÐ çÁÜð ·ð¤ ~} ·ý¤Ø ·ð´¤¼ýô´ ÂÚU |wwv~.~w®® ×èçÅþU·¤ ÅUÙ »ðãê¢U ¹ÚUèÎæ »Øæ ãñUÐ §ââð ÂãUÜð âßæüçÏ·¤ »ðãê¢U ¹ÚUèÎ ßáü w®vw-vx ×ð´ |®xy~.z{{ ×èçÅþU·¤ ÅUÙ ãéU§ü ÍèÐ
ÁÙÂÎ ·ð¤ ç·¤âæÙæð´ ·ð¤ çÜ° ØãU ßáü çÂÀUÜð çÚU·¤æÇüU ÌôÇU¸Ùð ·ð¤ çÜ° ÁæÙæ Áæ°»æÐ §â ßáü ÁãUæ¢ »‹Ùæ ¥õÚU ¿èÙè ©UˆÂæÎÙ ×ð´ çÂÀUÜð Ì×æ× çÚU·¤æÇüU ŠßSÌ ãéU° ãñU´, ßãUè´ àæé»ÚU çÚU·¤ßÚUè ×ð´ Öè ©UâÙð Ù§ü ª¢¤¿æ§üØô´ ·¤ô ÀéU¥æ ãñUÐ §â·ð¤ âæÍ ãUè vz ÁêÙ ·¤ô â×æŒÌ ãéU° »ðãê¢U ¹ÚUèÎ âèÁÙ ×ð´ Öè çÁÜð Ùð çÂÀUÜð wv ßáôZ ·ð¤ çÚU·¤æÇüU ÌôÇU¸ çÎ°Ð §â ÕæÚU ÁÙÂÎ ×ð´ »ðãê¢U ·¤æ ÚU·¤Õæ °·¤ Üæ¹ vw ãUÁæÚU ãð€ÅðUØÚU ÍæÐ ÁÕç·¤ ~} âÚU·¤æÚUè ·ý¤Ø ·ð´¤¼ýô´ ÂÚU »ðãê¢U ·¤è ¹ÚUèÎ |wwv~.~w®® ×èçÅþU·¤ ÅUÙ ãéU§ü ãñUÐ
¥çÏ·¤ âÚU·¤æÚUè ¹ÚUèÎ ·ð¤ ·¤æÚU‡æ
- »ðãê¢U ·¤æ ¥çÏ·¤ ©UˆÂæÎÙ
- âÚU·¤æÚUè ÚðUÅU ÕæÁæÚUè Öæß âð ¥çÏ·¤
- »ðãê¢U ãUçÚUØæ‡ææ ÁæÙð âð L¤·¤æ
- çÁÜð ×ð´ ¥Õ Ì·¤ ·ð¤ âÕâð ¥çÏ·¤ ·ý¤Ø ·ð´¤¼ý
- »ðã¢êU ·¤æ ˆßçÚUÌ Öé»ÌæÙ ãéU¥æ
çÂÀUÜð wv ßáôü¢ ×ð´ ãéU§ü »ðãê¢U ·¤è âÚU·¤æÚUè ¹ÚUèÎ ×èçÅþU·¤ ÅUÙ ×ð¢
¹ÚUèÎ ßáü »ðãê¢U ¹ÚUèÎ
v~~|-~}---------------- xzv{.®®
v~~}-~~-----------------wxv{|.®®
v~~~-w®®®---------------}x}y.x®
w®®®-®v-------------------}®x~.®z
w®®v-®w------------------wwvzw.v®
w®®w-®x------------------yw~}y.v®
w®®x-®y-------------------vy~®w.{|
w®®y-®z-------------------wwxzv.®~
w®®z-®{-------------------vvz®z.z®
w®®{-®|----------------------xz{.{w
w®®|-®}---------------------wvw|.yw
w®®}-®~--------------------vxv~w.wy
w®®~-v®---------------------y®|xw.vw
w®v®-vv---------------------vzvz|.}z
w®vv-vw---------------------vxyz~.{w
w®vw-vx---------------------|®xy~.z{{
w®vx-vy----------------------v{y}}.}w~
w®vy-vz-----------------------vxvwz.{~w
w®vz-v{-----------------------y|y{}.|}~
w®v{-v|-----------------------xxyv}.y{{
w®v|-v}-----------------------yz~}v.xy{~
w®v}-v~-----------------------|wwv~.~w®®

(çÁÜæ ¹æl çßÂ‡æÙ çßÖæ» ·ð¤ ¥æ¢·¤Ç¸Uô´ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU)

çÁÜð ×ð´ »ðãê¢U ·¤è âÚU·¤æÚUè ¹ÚUèÎ Ùð çÂÀUÜð wv ßáôZ ·ð¤ çÚU·¤æÇüU ·¤ô ÌôÇ¸U çÎØæ ãñUÐ §ââð ÂãUÜð çÁÜð ×ð´ âßæüçÏ·¤ »ðãê¢U ¹ÚUèÎ ßáü w®vw-vx ×ð´ ãéU§ü ÍèÐ ÁÙÂÎ ·ð¤ ~} ·ý¤Ø ·ð´¤¼ýô´ ÂÚU §â ÕæÚU ØãU ¹ÚUèÎ |wwv~.~w®® ×èçÅþU·¤ ÅUÙ ãéU§ü ãñUÐ çÁâÙð °·¤ çÚU·¤æÇüU ·¤æØ× ·¤ÚU çÎØæ ãñUÐ
- çÂý¢â ¿õÏÚUè, çÁÜæ ¹æl çßÂ‡æÙ ¥çÏ·¤æÚUèÐ

»ðãêêê¢U ·¤è È¤âÜ ·ð¤ çÜ° §â ÕæÚU ×õâ× ·¤æÈ¤è ¥‘ÀUæ ÚUãUæÐ âæÍ ãUè ç·¤âæÙô´ Ùð ÕÇð¸U ÚU·¤Õð ×ð´ ÕèÁ ¥õÚU ×ëÎæ ·¤æ àæôÏÙ ·¤ÚU Õé¥æ§ü ·¤è ÍèÐ ·ë¤çá çßÖæ» mæÚUæ Öè â×Ø-â×Ø ÂÚU ç·¤âæÙô´ ·¤ô »ððãê¢U ×ð´ âæ×æçØ·¤ ·¤æØôZ ·ð¤ çÜ° Áæ»M¤·¤ ç·¤Øæ »ØæÐ §â·¤æ ÙÌèÁæ »ðãêê¢U ·¤è Õ¢ÂÚU ÂñÎæßæÚU ·ð¤ M¤Â ×ð´ âæ×Ùð ¥æØæ ãñUÐ
-ÚUæÁèß ·é¤×æÚU, ·ë¤çá ©UÂçÙÎðàæ·¤Ð
50,000 से भी ज्यादा लोगों को मिला अपने कम्युनिटी से सही रिश्ता। FamilyShaadi.com. आज ही रजिस्टर करें।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Spotlight

Amitabh bachchan
Bollywood

अपनी ही फिल्म के डायरेक्ट से अमिताभ ने इस तरह लिया 'बदला', खुलेआम कहा पागल और फिर...

15 जून 2018

मौनी रॉय और संजीदा शेख
Television

VIDEO: नशे की हालत में थीं टीवी की ये 'नागिन', तभी दूसरी एक्ट्रेस के साथ खुलेआम कर दी ऐसी हरकत

15 जून 2018

salman khan
Bollywood

'रेस 3' रिलीज होते ही फिर कानूनी पचड़े में फंसे सलमान, कटरीना समेत इन 8 सेलेब्स के खिलाफ भी केस

15 जून 2018

Hrithik Roshan
Bollywood

बिहार के इन 26 छात्रों के लिए ऋतिक रौशन ने रखी पार्टी, वजह भी जान लें

15 जून 2018

Dus Ka Dum
Television

सलमान का टीवी शो दर्शकों को नहीं आया पसंद, इन 3 वजह से रूठ गए दर्शक

15 जून 2018

salman khan
Bollywood

सलमान की 'रेस-3' देखने नहीं पहुंचा यह बॉलीवुड स्टार, बिना फिल्म देखे कह डाली इतनी बड़ी बात

15 जून 2018

attari railway station
Weird Stories

भारत का एकलौता रेलवे स्टेशन, जहां जाने के लिए वीजा भी चाहिए और पासपोर्ट भी, दास्तां भी अनोखी

15 जून 2018

सलमान खान
Bollywood

'रेस 3' का हाल भी सलमान खान की इन 5 फिल्मों की तरह ना हो जाए, पकड़ लेंगे माथा

15 जून 2018

library
Weird Stories

ये हैं दुनिया की सबसे अजीबोगरीब लाइब्रेरी, कोई बनी हैं ऊंट की पीठ पर तो कोई समुद्री जहाज पर

15 जून 2018

eye
Weird Stories

बार-बार पलकें झपकने के पीछे छिपा है ये रहस्य, अगर आप जान लेंगे तो अचरज पर पड़ जाएंगे

15 जून 2018

Most Read

jaish viral video of army man aurangzab who was killed in pulwama
Jammu

शहीद जाबांज औरंगजेब का आखिरी वीडियो वायरल, आतंकी बंदूक के दम पर कर रहे हैं ये सवाल

आतंकियों द्वारा पुलवामा से अपहरण के बाद मारे जाने वाले भारतीय सेना के जांबाज जवान औरंगजेब का आखिरी वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो को आंतकी संगठन जैश ने जारी किया है।

15 जून 2018

परिवार के साथ अखिलेश यादव
Kanpur

कुछ इस तरह अखिलेश यादव ने किया गृह प्रवेश

15 जून 2018

तबादले
Lucknow

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईएएस के तबादले, प्रतीक्षारत कई अधिकारियों को मिला मौका

15 जून 2018

जानकारी देती महिला प्रधान
Auraiya

बसपा जिलाध्यक्ष की पत्नी व भतीजी को पीटा

15 जून 2018

आग लगने से जला भूत बंगला
Varanasi

बनारस में वाटर पार्क के भूत बंगले में लगी आग, लाखों का नुकसान

15 जून 2018

उन्नाव
Lucknow

उन्नाव रेप कांड: आरोपी दरोगा के घर तहरीर तलाशने गई सीबीआई को मिला तमंचा, एक और केस दर्ज

15 जून 2018

स्वास्थ्य विभाग ने भ्रुण हत्या व लिंग जांच करने वाले गिरोह का प्रर्दापाश करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित
Kurukshetra

स्वास्थ्य विभाग ने भ्रुण हत्या व लिंग जांच करने वाले गिरोह का प्रर्दापाश करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित

15 जून 2018

मामुली सी कहासुनी में गई परिवार के दो बेकसुर बुजुर्ग सदस्यों की जान
Kurukshetra

मामुली सी कहासुनी में गई परिवार के दो बेकसुर बुजुर्ग सदस्यों की जान

15 जून 2018

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर
Varanasi

यूपीः भाजपा विधायक के लिए यह क्या बोल गए प्रदेश सरकार के मंत्री, जानिए

15 जून 2018

औरंगजेब के पिता और ग्रामीण
Jammu

जम्मू-कश्मीरः शहीद जवान औरंगजेब के पिता ने बोली ऐसी बात, सुनकर हर किसी को हुआ गर्व

15 जून 2018

Related Videos

रेलवे के खिलाफ ‘जंग’ में शख्स को मिली पांच साल बाद जीत

सहारनपुर के एक शख्स को रेलवे ने एक हजार साल आगे का टिकट थमा दिया था। ये मामला कोर्ट में चला और अब कोर्ट ने रेलवे से 10 हजार रुपये जुर्माना देने को कहा है।

15 जून 2018

SAHARNPUR 3:35

सहारनपुर में शर्मनाक हरकत, इस वजह से पिलाया महिला को तेजाब

14 जून 2018

साहरनपुर 2:07

इस वजह से ट्रेन के पैंसजर्स ने काटा बवाल, तोड़ दिए एसी कोच के शीशे

12 जून 2018

हत्या 1:54

दहेज के लिए ले ली पत्नी की जान

10 जून 2018

छेड़छाड़ 1:05

VIDEO: बीच सड़क पिटा मनचला

9 जून 2018

Recommended

संदिग्ध हालात में छात्रा का पेड़ से लटकता मिला शव
Lakhimpur Kheri

संदिग्ध हालात में छात्रा का पेड़ से लटकता मिला शव

16 जून 2018

यूपी पुलिस
Lakhimpur Kheri

रवि हत्याकांड: आरोपियों को छोड़ पीड़ित से पुलिस मांग रही शपथ पत्र

16 जून 2018

रिटायर सदस्यों से पूछताछ कर सकती है सीबीआई
Allahabad

रिटायर सदस्यों से पूछताछ कर सकती है सीबीआई

16 जून 2018

बीए प्रवेश परीक्षा में आलोक ने किया टॉप
Allahabad

बीए प्रवेश परीक्षा में आलोक ने किया टॉप

16 जून 2018

चरखी दादरी सेना भर्ती कार्यालय निदेशक से मिलने पहुंचा फर्जी लेफ्टिनेंट दबोचा, सेना की वर्दी सहित काफी तादाद में दस्तावेज हुए बरा
Jhajjar/Bahadurgarh

चरखी दादरी सेना भर्ती कार्यालय निदेशक से मिलने पहुंचा फर्जी लेफ्टिनेंट दबोचा, सेना की वर्दी सहित काफी तादाद में दस्तावेज हुए बरा

16 जून 2018

शिक्षक संपति का दें ब्योरा नहीं तो जून माह का वेतन नहीं मिलेगा
Ambala

शिक्षक संपति का दें ब्योरा नहीं तो जून माह का वेतन नहीं मिलेगा

16 जून 2018

आज का मुद्दा
View more polls
Invertis Univercity

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen
  • Downloads
    ABC Digital

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.