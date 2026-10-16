Saharanpur News: 11 एमएम बारिश, दस साल में तीसरी बार सबसे ठंडा रहा दिन

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मुजफ्फराबाद मौसम वेधशाला के प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि जिले में 11 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2016 से लेकर 2026 तक केवल तीन बार 15 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बृहस्पतिवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। सुबह छह बजे के आसपास देहात क्षेत्र में बूंदाबांदी शुरू हो गई। महानगर में करीब आठ बजे बारिश शुरू हो गई। जो 11 बजे तक जारी रही।इसके बाद दोपहर एक बजे के आसपास बादल छंटे और सूर्यदेव ने दर्शन दिए। हालांकि कुछ समय बाद ही आसमान में एक बार फिर बादल छा गए। रविवार के बाद बृहस्पतिवार को बारिश ने मौसम को सर्द बना दिया। मौसम में ठंडक घुल गई। बृहस्पतिवार को जिले का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को भी मौसम विभाग ने हल्के बादल छाए रहने का अनुमान जताया है।बूंदाबांदी के बीच पहुंचे श्रद्धालु, तीन घंटे तक भूरादेव पर राेकेशाकंभरी। बारिश के बीच सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी में चल रहे शारदीय नवरात्र मेले के पांचवें दिन श्रद्धालुओं का आगमन जारी रहा। हालांकि बारिश की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क था। एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं को करीब तीन घंटे तक भूरादेव मंदिर पर रोके रखा गया। इसके बाद उन्हें जत्थों में मां के दर्शन के लिए सिद्धपीठ की ओर रवाना किया गया।श्रद्धालुओं के वाहनों को पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार नागलमाफी से पहले ही पार्किंग में खड़ा कराया जा रहा था। इसके बाद श्रद्धालु पैदल ही समूहों में माता के दर्शन के लिए सिद्धपीठ पहुंचते रहे। शाकंभरी मेले में एसडीएम सुबोध कुमार, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी चंद्रबीर सिंह, सीओ शशिप्रकाश शर्मा, मेला प्रभारी अविनाश गौतम, कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार सहित संबंधित अधिकारी पहले से ही कैंप कर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे थे।- पिछले दस वर्षों का 15 अक्तूबर को तापमानतिथि-अधिकतमन्यूनतम15-10-2016331515-10-2017321915-10-2018301515-10-2019301915-10-2020341915-10-20213217.215-10-2022321815-10-2023322415-10-20243322.515-10-2025332515-10-20263026नोटः- तापमान डिग्री सेल्सियस में।