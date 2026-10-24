फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Youth critically injured in collision between motorcycles; case registered against two individuals

Rampur News: बाइकों की टक्कर में युवक गंभीर घायल, दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Sat, 24 Oct 2026 01:11 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
Youth critically injured in collision between motorcycles; case registered against two individuals
टांडा। ग्राम चंदूपुरा के निकट दो बाइकों की टक्कर में अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे काशीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन


ग्राम चंद्रपुरी निवासी अरुण कुमार 21 अक्तूबर को दोपहर करीब 3:30 बजे बाइक से सीकमपुर जा रहे थे। चंदूपुरा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि दूसरी बाइक पर सवार सीकमपुर निवासी निशांत और नैतिक हादसे के बाद मौके से भाग गए। घायल के पिता मौखी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 22 अक्तूबर को दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ पंकज पंत ने बताया कि मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed