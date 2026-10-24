Rampur News: बाइकों की टक्कर में युवक गंभीर घायल, दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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ग्राम चंद्रपुरी निवासी अरुण कुमार 21 अक्तूबर को दोपहर करीब 3:30 बजे बाइक से सीकमपुर जा रहे थे। चंदूपुरा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि दूसरी बाइक पर सवार सीकमपुर निवासी निशांत और नैतिक हादसे के बाद मौके से भाग गए। घायल के पिता मौखी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 22 अक्तूबर को दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ पंकज पंत ने बताया कि मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद



टांडा। ग्राम चंदूपुरा के निकट दो बाइकों की टक्कर में अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे काशीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।