फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Illegal felling of seven trees in a reserved forest area in Bilaspur; case registered against three individuals.

Rampur News: बिलासपुर में आरक्षित वन क्षेत्र में सात पेड़ों का अवैध कटान, तीन पर रिपोर्ट

Sat, 24 Oct 2026 01:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Illegal felling of seven trees in a reserved forest area in Bilaspur; case registered against three individuals.
बिलासपुर। आरक्षित डंडिया वन क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। रवाना चौकी के पास तीन सागौन, एक शीशम और तीन गूलर के पेड़ काटने के आरोप में वन विभाग ने तीन लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
विज्ञापन


डंडिया वन के रेंजर आलोक शर्मा के अनुसार, रवाना बीट के आरक्षित वन क्षेत्र में तैनात बीट प्रभारी जमील अहमद ने कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 22 अक्तूबर की सुबह करीब दस बजे वह वन दरोगा अखिलेश चंदोला के साथ आरक्षित वन क्षेत्र डंडिया के कंपार्टमेंट संख्या-पांच में रवाना चौकी के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान आरा चलने की आवाज सुनाई दी।
विज्ञापन

उस दिशा में जाने पर वन गुर्जर अकबर निवासी रवाना घासी अपने दो साथियों यामीन निवासी बिलासपुर और सेबू निवासी ग्राम टांडा के साथ सागौन के पेड़ के बोटे बनाता मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन


आवाज देकर रोकने की चेतावनी देने पर तीनों आरोपी पेड़ काटने वाले आरे और कुल्हाड़ी के साथ घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर भाग गए। वन कर्मियों ने उन्हें भली प्रकार पहचान लिया। घटनास्थल की छानबीन में पाया गया कि आरोपियों ने तीन सागौन और एक शीशम का पेड़ काटा था। मौके से कुछ सागौन प्रकाष्ठ बरामद हुआ, जबकि कुछ लकड़ी आरोपी अवैध रूप से परिवहन कर ले गए थे।

तलाश के दौरान वन कर्मी आरोपी अकबर के झाले पर पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिला। झाले के पास तीन राजकीय गूलर के पेड़ कटे पाए गए। उनकी थुनिया बनाकर जमीन में गाड़ रखी थी और कुछ लकड़ी मौके पर पड़ी थी। वन कर्मियों ने लकड़ी जब्त कर ली।


रेंजर आलोक शर्मा ने बताया कि आरक्षित वन क्षेत्र में राजकीय वृक्षों का अवैध कटान और लकड़ी का परिवहन भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 व 41/42 का उल्लंघन है। जब्त प्रकाष्ठ को रेंज कार्यालय डंडिया में सुरक्षित रख दिया गया है।

सीओ पीपी सिंह ने बताया कि तीन लोगों के खिलाफ चोरी से पेड़ काटने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed