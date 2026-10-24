फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Imam assaulted after intruders enter mosque in Shahbad

Rampur News: शाहबाद में मस्जिद में घुसकर इमाम से मारपीट

Sat, 24 Oct 2026 01:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Imam assaulted after intruders enter mosque in Shahbad
शाहबाद। चकरपुर भूड़ गांव की मस्जिद में घुसकर मामूली विवाद को लेकर गांव के ही तीन लोगों ने इमाम के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। विरोध करने और शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। इस घटना के बाद से गांव में रोष फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण आरोपियों पर कार्रवाई के लिए कोतवाली आ गए।
विज्ञापन

मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र के सिहाली खद्दर निवासी मौलाना आरिफ चकरपुर भूड़ गांव की मस्जिद में इमामत करते हैं। उनके मुताबिक बृहस्पतिवार शाम करीब 6:30 बजे वह मस्जिद में मौजूद थे। इसी दौरान गांव के शाहरुख ने मस्जिद की मीनार पर चढ़कर मस्जिद की बिजली के तार से कट लगाकर लाइट जला ली। इसके बाद लाइट को अपने घर की ओर कर दिया। इमाम ने इसका विरोध किया।
विज्ञापन

आरोप है कि शारूख, चमन तथा संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के हीरापुर निवासी सुहेल लाठी-डंडे लेकर मस्जिद में पहुंच गए। आरोप है कि तीनों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू करते हुए हाथापाई और मारपीट की। शोर सुनकर भूरा और नवी खां समेत कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बीच-बचाव कराया। आरोप है कि हमलावर ग्रामीणों से भी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण इमाम को लेकर कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी। सीओ देवकीनंदन ने बताया कि तहरीर के आधार पर शाहरुख, चमन और सुहेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed