Rampur News: दहेज के लिए महिला से मारपीट

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ग्राम कोठा जागीर निवासी डोली को शुक्रवार सुबह उसके मायके वाले घायल अवस्था में कोतवाली लाए। डोली के माता-पिता जितेंद्र और अंजलि ने पुलिस को बताया कि एक वर्ष पहले शादी के बाद से ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार सुबह पति व अन्य ससुराल वालों ने डोली को मारा-पीटा, गला घोंटा और वॉशिंग पाउडर का घोल पिलाने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संवाद