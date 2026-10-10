Rampur News: कचहरी से घर लौटी महिला से मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार

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मामला गंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला खटकान का है। मोहल्ला निवासी हलीमा खातून ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात अक्तूबर को वह अपनी तारीख पर कचहरी गई थीं। वहां उनका पति मिला और उन्हें अपने साथ घर ले आया।आरोप है कि जब उन्होंने गंज थाने जाने की बात कही तो पति और ननदोई समेत परिवार के अन्य लोग भड़क गए। नईम उर्फ शानू, अरशी, फहाद खान, शाहनवाज और उनके पति ने कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।पीड़िता ने आरोप लगाया कि नईम उर्फ शानू ने उनका गिरेबान पकड़ा, पैर में लात मारी और तमंचा दिखाकर डराया। आरोपियों पर मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। महिला का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोग उन्हें दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते हैं।महिला की तहरीर के आधार पर गंज थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, विवेचना के दौरान मोहल्ला खटकान निवासी अयान का नाम भी सामने आया। गंज पुलिस ने शाहनवाज और अयान को गिरफ्तार कर लिया। सीओ के अनुसार, मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।000पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिसमहिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। यह वीडियो सात अक्तूबर का बताया गया है। वायरल वीडियो में कुछ लोग महिला को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।