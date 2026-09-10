Rampur News: हाईवे पार कर रही महिला को वाहन ने मारी टक्कर

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कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मुल्लाखेड़ा निवासी कमलजीत सिंह की पत्नी अमरजीत कौर मंगलवार रात करीब आठ बजे नैनीताल हाईवे पार कर रही थीं। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। महिला की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने एंबुलेंस के जरिये गंभीर अवस्था में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। सूचना पर परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए।सीएचसी अधीक्षक डॉ. मणिक अग्रवाल ने बताया कि महिला के हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने की संभावना है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सीओ हर्षिता सिंह ने घटना के प्रति अनभिज्ञता जताई है। संवाद