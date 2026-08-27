Rampur News: रामपुर में दुकान से नकदी और बर्तन चोरी करते दो युवक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, एक दुकानदार ने अपने साथियों की मदद से इन दोनों युवकों को दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शाजेब, निवासी नालापार खट्टा मदरसा, और नुमान, निवासी मोहल्ला भट्टी टोला, थाना बिलासपुर, के रूप में हुई है।आरोपियों के पास से दुकान के गल्ले से चोरी किए गए 2,100 रुपये, एक तवा, एक लोटा, एक पतीला, एक फ्राई पैन और एक परात बरामद हुई है। दुकानदार ने चोरी के सामान के साथ दोनों को गंज थाने में पुलिस के सुपुर्द किया और तहरीर दी। सीओ अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। संवाद