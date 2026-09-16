Rampur News: रात की बिजली कटौती के खिलाफ दूसरे दिन भी धरना
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 16 Sep 2026 01:04 AM IST
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बिलासपुर। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के कार्यकर्ताओं ने रात की बिजली कटौती बंद करने समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को दूसरे दिन भी अशोकनगर विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर पहुंचे एक्सईएन कर्मवीर सिंह को किसानों ने ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। एक्सईएन के शीघ्र समाधान के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया।
मंगलवार सुबह से ही किसानों ने नैनीताल हाईवे स्थित अशोकनगर विद्युत उपकेंद्र पर जिलाध्यक्ष हरदीप सिंह पड्डा के नेतृत्व में दूसरे दिन का धरना शुरू कर दिया। किसान पूरे दिन विद्युत विभाग के खिलाफ गरजते रहे। पूर्व विधायक संजय कपूर ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। इसके बाद एक्सईएन कर्मवीर सिंह किसानों के बीच पहुंचे।
ज्ञापन में कहा गया कि रात के समय 33 केवी फेल होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एक से दो घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे आम जनता परेशान है। रात में ग्रामीण क्षेत्र की बिजली बंद है तो औद्योगिक कारखानों की सप्लाई भी बंद की जाए। बिजली न आने से बुजुर्ग और बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
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किसानों ने कहा कि अभी फसल को पानी की जरूरत नहीं है, ट्यूबवेल बंद हैं और ओवरलोडिंग नहीं है, फिर भी मनमाने कट लगाए जा रहे हैं। अशोकनगर पावर हाउस, चीनी मिल से जुड़े गांधी, बेगमाबाद, कुआंखेड़ा, गोविंदपुरा आदि पावर हाउसों पर 33 केवी की रोस्टिंग दिन में की जाए और शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कोई रोस्टिंग न की जाए। मांगें पूरी न होने पर यूनियन ठोस कदम उठाने को मजबूर होगी।
एक्सईएन कर्मवीर सिंह ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया। इस मौके पर एसडीओ विद्युत अशोकनगर अनिल कुमार मौजूद रहे।
धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष हरदीप सिंह पड्डा, पूर्व विधायक संजय कपूर, चरन सिंह, गुरजीत सिंह चीमा, रवि टंडन, शानू खां, दलजीत सिंह, साबिर अली, बाबू अली आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।
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धरने में दो दिन चला लंगर
धरना स्थल पर नानकपुरी टांडा गुरुद्वारे के सेवादारों ने दोनों दिन चाय-पानी और भोजन की लंगर व्यवस्था की। सेवादार सभी को लंगर छकाते नजर आए।
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मंगलवार सुबह से ही किसानों ने नैनीताल हाईवे स्थित अशोकनगर विद्युत उपकेंद्र पर जिलाध्यक्ष हरदीप सिंह पड्डा के नेतृत्व में दूसरे दिन का धरना शुरू कर दिया। किसान पूरे दिन विद्युत विभाग के खिलाफ गरजते रहे। पूर्व विधायक संजय कपूर ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। इसके बाद एक्सईएन कर्मवीर सिंह किसानों के बीच पहुंचे।
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ज्ञापन में कहा गया कि रात के समय 33 केवी फेल होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एक से दो घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे आम जनता परेशान है। रात में ग्रामीण क्षेत्र की बिजली बंद है तो औद्योगिक कारखानों की सप्लाई भी बंद की जाए। बिजली न आने से बुजुर्ग और बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
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किसानों ने कहा कि अभी फसल को पानी की जरूरत नहीं है, ट्यूबवेल बंद हैं और ओवरलोडिंग नहीं है, फिर भी मनमाने कट लगाए जा रहे हैं। अशोकनगर पावर हाउस, चीनी मिल से जुड़े गांधी, बेगमाबाद, कुआंखेड़ा, गोविंदपुरा आदि पावर हाउसों पर 33 केवी की रोस्टिंग दिन में की जाए और शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कोई रोस्टिंग न की जाए। मांगें पूरी न होने पर यूनियन ठोस कदम उठाने को मजबूर होगी।
एक्सईएन कर्मवीर सिंह ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया। इस मौके पर एसडीओ विद्युत अशोकनगर अनिल कुमार मौजूद रहे।
धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष हरदीप सिंह पड्डा, पूर्व विधायक संजय कपूर, चरन सिंह, गुरजीत सिंह चीमा, रवि टंडन, शानू खां, दलजीत सिंह, साबिर अली, बाबू अली आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।
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धरने में दो दिन चला लंगर
धरना स्थल पर नानकपुरी टांडा गुरुद्वारे के सेवादारों ने दोनों दिन चाय-पानी और भोजन की लंगर व्यवस्था की। सेवादार सभी को लंगर छकाते नजर आए।