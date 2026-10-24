Rampur News: आपस में झगड़ा कर रहे दो युवक गिरफ्तार

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केमरी। धान की फसल काटने को लेकर आपस में झगड़ा करने के आरोप में पुलिस ने ग्राम कमुआनगला निवासी ओमकार और राकेश कुमार को गिरफ्तार कर चालान किया है। थानाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, आरोपियों का आपस में पुराना जमीन का विवाद चल रहा है। शुक्रवार को धान की फसल काटने को लेकर आरोपी झगड़ा करने लगे। दोनों पक्षों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संवाद