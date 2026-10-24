Rampur News: बाइकों की टक्कर में दो घायल, एक रेफर

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चिकित्सकों ने इरशाद की गंभीर हालत देखते हुए उसे रामपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, सुलेमान निवासी गांव आलियावाद और इरशाद निवासी पीपल गांव, मुरादाबाद बाइक से जटपुरा जा रहे थे। उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद उनकी बाइक नहर में जा गिरी। कोतवाली प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद