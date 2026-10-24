Rampur News: बाइकों की टक्कर में दो घायल, एक रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 01:02 AM IST
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दढ़ियाल। बृहस्पतिवार दोपहर जटपुरा नहर के पास दो बाइकों की टक्कर में सुलेमान और इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को एंबुलेंस से टांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
चिकित्सकों ने इरशाद की गंभीर हालत देखते हुए उसे रामपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, सुलेमान निवासी गांव आलियावाद और इरशाद निवासी पीपल गांव, मुरादाबाद बाइक से जटपुरा जा रहे थे। उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद उनकी बाइक नहर में जा गिरी। कोतवाली प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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चिकित्सकों ने इरशाद की गंभीर हालत देखते हुए उसे रामपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, सुलेमान निवासी गांव आलियावाद और इरशाद निवासी पीपल गांव, मुरादाबाद बाइक से जटपुरा जा रहे थे। उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद उनकी बाइक नहर में जा गिरी। कोतवाली प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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