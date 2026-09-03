Rampur News: तेज बारिश में मकान की बाउंड्रीवाल भरभराकर गिरी

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गांव निवासी इकरार मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनकी पत्नी नेमत जहां गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में रसोइया के रूप में कार्यरत हैं। इकरार ने बताया कि बुधवार सुबह तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान अचानक उनके घर की बाउंड्रीवाल गिर गई। तेज आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर निकले तो दीवार मलबे में तब्दील हो चुकी थी।इकरार के अनुसार, बाउंड्रीवाल गिरने से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मजदूरी से ही घर का खर्च चलता है। पीड़ित ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कराकर नुकसान का आकलन कर आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।