Rampur News: आजम खां के भड़काऊ भाषण मामले में दरोगा की गवाही

विज्ञापन



टांडा थाने में सपा नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला इन दिनों एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से बरेली में तैनात दरोगा राजीव कुमार ने कोर्ट में पेश होकर गवाही दी। इस दौरान उनसे जिरह भी की गई, जो पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई नौ अक्तूबर को होगी। टांडा थाने में सपा नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला इन दिनों एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से बरेली में तैनात दरोगा राजीव कुमार ने कोर्ट में पेश होकर गवाही दी। इस दौरान उनसे जिरह भी की गई, जो पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई नौ अक्तूबर को होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में बुधवार को कोर्ट में बरेली में तैनात दरोगा ने पहुंचकर गवाही दी। उनसे जिरह की गई, जो पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई नौ अक्तूबर को होगी।