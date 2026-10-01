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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Power out in nine areas; residents inconvenienced for four hours.

Rampur News: नौ इलाकों में गुल रही बिजली, चार घंटे परेशान रहे लोग

Thu, 01 Oct 2026 02:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 02:20 AM IST
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Power out in nine areas; residents inconvenienced for four hours.
रामपुर। शहर के नौ इलाकों में सुबह से बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पेड़ों की कटाई-छंटाई के कार्य के कारण मोहल्लों की बिजली बंद कर दी गई थी।
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सुबह करीब साढ़े 10 बजे से पेड़ों-टहनियों की छंटाई का कार्य किया जाना था। इसके लिए मछली बाजार, कटकुइया, लाल कबर सहित नौ इलाकों के फीडर बंद कर दिए गए। इस वजह से इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली न होने से घरों में पानी की समस्या हुई, जिससे महिलाओं ने शेष पानी से काम चलाया। चार घंटे बाद बिजली आपूर्ति सुचारु हो सकी। एक्सईएन प्रथम पीके शर्मा ने बताया कि विद्युत लाइनों की सुरक्षा के लिए पेड़ों की टहनियों की कटाई-छंटाई का काम कराया गया था। कार्य पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। संवाद
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