फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Snakebite... Superstition claimed a life.

Rampur News: सांप ने डसा... अंधविश्वास ने ले ली जान

Thu, 01 Oct 2026 01:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Snakebite... Superstition claimed a life.
शाहबाद। सांप के डसने के बाद परिजन बालिका को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने में लग गए। हालत में सुधार नहीं होने पर जब उसे सीएचसी लाया गया, तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही बालिका ने दम तोड़ दिया। पांच वर्षीय प्रियांशी की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन

तहसील क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव निवासी रामनिवास की पांच वर्षीय बेटी प्रियांशी बुधवार सुबह घर में सो रही थी। परिजनों के मुताबिक इसी दौरान एक सांप ने उसके पैर में डस लिया। सांप कुछ देर तक बालिका के पास ही बैठा रहा। बालिका की मां की नजर सांप पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचा दिया। इसके बाद परिवार के लोग घबराकर प्रियांशी को ओसी गांव के पास नत्थू वाले मझरे में झाड़-फूंक करने वाले व्यक्ति के पास ले गए।
विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, वहां कुछ देर तक झाड़-फूंक की गई, लेकिन बालिका की हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद झाड़-फूंक करने वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए। आनन-फानन में परिजन प्रियांशी को लेकर सीएचसी शाहबाद पहुंचे। डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

समय पर अस्पताल पहुंचने के बजाय झाड़-फूंक में समय बीतने के कारण बालिका की मौत के बाद गांव में भी मातम का माहौल है। ग्रामीणों में चर्चा रही कि सांप के डसने के तुरंत बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हालांकि बुधवार दोपहर को बालिका के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
सीएचसी में मौजूद चीफ फार्मासिस्ट उमेश सिंह नेगी ने बताया कि सांप की डसी हुई एक बच्ची आई थी। वैक्सीन लगाकर उसे रेफर कर दिया था। लेकिन रामपुर पहुंचकर उसकी मौत हो गई। बालिका को सीएचसी लाने में देर कर दी गई थी।

0000
सांप के डसने पर झोलाछाप से बचें, सीधे सीएचसी आएं
शाहबाद। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आरके चंदेल ने बताया कि बुधवार को सांप के डसने से एक पांच साल की बच्ची की मौत हो गई। उसे गंभीर हालत में एंटी स्नेक वैक्सीन लगाकर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि सांप के डसने पर झोलाछाप या झाड़फूंक के बजाय तत्काल सीएचसी आएं, जहां पर्याप्त एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन और बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed