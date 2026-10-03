Rampur News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गिरने से सिर में चोट लगने पर नाजिया की मौत की पुष्टि
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 03 Oct 2026 01:37 AM IST
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पटवाई। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के 23 दिन बाद कब्र से निकाले गए शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों ने बृहस्पतिवार को अपने गांव में दफन कर दिया। पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गिरकर सिर में चोट लगने से मौत होने की बात सामने आई है।
पटवाई थाना क्षेत्र के गोसमपुर गांव निवासी फिरासत की पत्नी नाजिया (30) की सात सितंबर को ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि सुबह के समय नाजिया सीढ़ी से फिसल गई थी, जिससे सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। सूचना पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे थे और उनकी बात मानकर नाजिया को दफन कर दिया गया था।
मायकों वालों को हत्या का शक था। इसकी शिकायत के आधार पर डीएम के आदेश पर पुलिस ने बुधवार को नाजिया का शव कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम के बाद बृहस्पतिवार को परिजन शव को अपने गांव ले गए और वहां के कब्रिस्तान में दफन कर दिया।थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अभी तक की जांच में महिला की मौत गिरकर सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है।
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पटवाई थाना क्षेत्र के गोसमपुर गांव निवासी फिरासत की पत्नी नाजिया (30) की सात सितंबर को ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि सुबह के समय नाजिया सीढ़ी से फिसल गई थी, जिससे सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। सूचना पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे थे और उनकी बात मानकर नाजिया को दफन कर दिया गया था।
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मायकों वालों को हत्या का शक था। इसकी शिकायत के आधार पर डीएम के आदेश पर पुलिस ने बुधवार को नाजिया का शव कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम के बाद बृहस्पतिवार को परिजन शव को अपने गांव ले गए और वहां के कब्रिस्तान में दफन कर दिया।थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अभी तक की जांच में महिला की मौत गिरकर सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है।
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