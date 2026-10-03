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Rampur News: कोसी नदी किनारे अज्ञात महिला का शव मिला

Sat, 03 Oct 2026 01:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 03 Oct 2026 01:39 AM IST
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Body of unidentified woman found on the banks of the Kosi River.
दढ़ियाल। नगर के मोहल्ला मिलक फत्तावाला के पास कोसी नदी किनारे बृहस्पतिवार देर शाम करीब 45 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शव नदी में बहकर यहां पहुंचा था।
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सूचना पर टांडा थाना प्रभारी बलवान सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया, जो असफल रहा। पुलिस के अनुसार, शव करीब पांच-छह दिन पुराना प्रतीत हो रहा है और महिला की पहचान नहीं हो सकी है। आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस महिला की शिनाख्त और शव के नदी में पहुंचने के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। संवाद
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