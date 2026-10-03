Rampur News: कोसी नदी किनारे अज्ञात महिला का शव मिला

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सूचना पर टांडा थाना प्रभारी बलवान सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया, जो असफल रहा। पुलिस के अनुसार, शव करीब पांच-छह दिन पुराना प्रतीत हो रहा है और महिला की पहचान नहीं हो सकी है। आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस महिला की शिनाख्त और शव के नदी में पहुंचने के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। संवाद