Rampur News: गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग, दो गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह भोर में मुखबिर से सूचना मिली कि भंडपुरा गांव के आगे जंगल की ओर दो व्यक्ति एक गोवंशीय पशु को गोकशी के उद्देश्य से लेकर जा रहे हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष कुलदीप राणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।पुलिस का दावा है कि दोनों ने पुलिस टीम को देखते ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान नाजिम के पैर में गोली लगी। वहीं, उसके गांव के ही साथी भूरा को पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने मौके से दोनों लोगों के कब्जे से अवैध तमंचे 315 बोर, खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा करीब दो वर्ष उम्र का काले रंग का एक गोवंशीय पशु, प्लास्टिक के कट्टे में गोकशी के उपकरण और बिना नंबर की एक स्कूटी एक्टिवा भी बरामद की गई।इसके बाद पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ प्रीतम पाल सिंह ने बताया पुलिस मुठभेड़ में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।00000आरोपियों पर दर्ज हैं कई मामलेपुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है। नाजिम के खिलाफ शहजादनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित कई मामले दर्ज बताए गए हैं। वहीं भूरा के खिलाफ शहजादनगर और सिविल लाइंस थाने में गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।