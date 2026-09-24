Rampur News: भाखड़ा डैम में फूटे स्रोत को बंद करने के लिए नया डिजाइन बनेगा
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:56 AM IST
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बिलासपुर। नहर विभाग के अधीक्षण अभियंता राजू मित्तल ने बुधवार शाम नगर की भाखड़ा डैम पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने डैम के जलाशय में पैदा हुए स्रोत और क्षतिग्रस्त हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान नहर विभाग के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) नवीन कुमार ने अधीक्षण अभियंता को बताया कि पिछले लगभग 28 दिनों से जलाशय में फूटे स्रोत को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इस पर अधीक्षण अभियंता ने स्रोत को बंद करने के लिए नया डिजाइन बनवाने के निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा किया जा सके।
वहीं, पूरे दिन श्रमिक कट्टों में मिट्टी, बालू आदि भरकर डैम के अंदर टूटी हुई दीवार को बांधने के कार्य में जुटे नजर आए। विभाग युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में लगा हुआ है। इस मौके पर एसडीओ नहर नंदलाल आर्य, जेई वीर सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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निरीक्षण के दौरान नहर विभाग के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) नवीन कुमार ने अधीक्षण अभियंता को बताया कि पिछले लगभग 28 दिनों से जलाशय में फूटे स्रोत को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इस पर अधीक्षण अभियंता ने स्रोत को बंद करने के लिए नया डिजाइन बनवाने के निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा किया जा सके।
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वहीं, पूरे दिन श्रमिक कट्टों में मिट्टी, बालू आदि भरकर डैम के अंदर टूटी हुई दीवार को बांधने के कार्य में जुटे नजर आए। विभाग युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में लगा हुआ है। इस मौके पर एसडीओ नहर नंदलाल आर्य, जेई वीर सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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