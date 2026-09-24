Rampur News: कचहरी में युवक से मारपीट के मामले में पत्नी और सास पर रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 24 Sep 2026 01:54 AM IST
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रामपुर। कचहरी परिसर में युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मंगलवार को हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक की तहरीर पर कार्रवाई की।
युवक का आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी से उसका विवाद चल रहा है और करीब चार साल से दोनों के बीच मामला विवादित है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मंगलवार को कचहरी परिसर में केस की सुनवाई के लिए पहुंचे युवक और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि महिला ने अपनी मां के साथ मिलकर युवक की पिटाई शुरू कर दी। युवक बचने के लिए भागा तो दोनों महिलाओं ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर दोबारा पीटा।
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वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पीड़ित सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की विकासनगर कॉलोनी निवासी मुनीष राजपूत ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी। इसमें उसने मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के दौड़भाग निवासी पत्नी पूजा और सास विमला देवी पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। युवक की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर उसकी पत्नी और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
युवक का कहना है कि चार साल पहले पूजा से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पूजा उसको व उसके परिवार को धमकाती थी और झूठे मुकदमे दर्ज कराती थी। मुकदमे की सुनवाई के लिए ही वह कचहरी परिसर गया था। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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युवक का आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी से उसका विवाद चल रहा है और करीब चार साल से दोनों के बीच मामला विवादित है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मंगलवार को कचहरी परिसर में केस की सुनवाई के लिए पहुंचे युवक और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि महिला ने अपनी मां के साथ मिलकर युवक की पिटाई शुरू कर दी। युवक बचने के लिए भागा तो दोनों महिलाओं ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर दोबारा पीटा।
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वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पीड़ित सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की विकासनगर कॉलोनी निवासी मुनीष राजपूत ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी। इसमें उसने मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के दौड़भाग निवासी पत्नी पूजा और सास विमला देवी पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। युवक की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर उसकी पत्नी और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
युवक का कहना है कि चार साल पहले पूजा से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पूजा उसको व उसके परिवार को धमकाती थी और झूठे मुकदमे दर्ज कराती थी। मुकदमे की सुनवाई के लिए ही वह कचहरी परिसर गया था। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।