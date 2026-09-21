Rampur News: दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाला

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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता की शादी वर्ष 2024 में अहमदाबाद मढ़ैया निवासी युवक के साथ हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर उसे प्रताड़ित करने लगे। विरोध करने पर फुकनी और चिमटे से मारपीट की जाती थी। संतान नहीं होने को लेकर भी उसे आए दिन ताने दिए जाते थे।विवाहिता ने आरोप लगाया कि नंदोई का उसके घर आना-जाना था। एक दिन घर में अकेली होने पर नंदोई कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर वह कमरे से बाहर निकल गया। बाद में परिजनों के सामने उसने खुद को निर्दोष बताते हुए विवाहिता पर ही आरोप लगाने का प्रयास किया।शिकायत के मुताबिक, ससुराल वाले मायके से क्रेटा कार लाने का दबाव बनाते थे। मांग पूरी न होने पर मारपीट की जाती थी। पति पर तीन तलाक देने की बात कहकर घर से निकल जाने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। करीब दो माह पहले विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह मायके में रह रही है।सीओ पंकज पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।