Rampur News: कोसी किनारे शावक के साथ तेंदुआ दिखा, ग्रामीणों की धड़कनें बढ़ीं

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सुबह करीब छह बजे ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे कि कोसी नदी के किनारे उन्हें तेंदुआ और शावक घूमते हुए दिखाई दिए। तेंदुआ और शावक को देखने के बाद ग्रामीण घरों की तरफ भाग खड़े हुए। जब मामला गांव वालों को पता चला तो गांव में दहशत फैल गई। हर कोई एक-दूसरे से तेंदुए और शावक की चर्चा करता रहा। इस बीच ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया।मौके पर पहुंची टीम ने कोसी नदी किनारे तेंदुए और शावक की तलाश की, लेकिन उस समय वे नजर नहीं आए। इसके बाद वन कर्मियों ने ग्रामीणों को सचेत रहने की हिदायत दी। वहीं, कोई भी सूचना होने पर वन विभाग को तुरंत जानकारी देने के लिए भी कहा।वन क्षेत्राधिकारी ठाकुर विजय सिंह गौतम ने बताया कि जहां पर शावक और तेंदुआ दिखाई दिया है, वह इलाका उत्तराखंड में आता है। कोसी नदी किनारे तेंदुआ देखे जाने की सूचना पर टीम भेजी गई है। गांव में पिंजरे लगाए गए हैं और विभागीय टीम जंगलों में लगातार कांबिंग कर तेंदुए की लोकेशन ट्रेस कर रही है। उन्होंने बताया कि तेंदुए और शावकों को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कोसी नदी के आसपास कैमरा ट्रैप बढ़ाने, नियमित गश्त कराने और तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने की मांग की है।