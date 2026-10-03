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Rampur News: जेल में आजम-अब्दुल्ला से मिले वकील, आधे घंटे तक चला मंथन

Sat, 03 Oct 2026 10:59 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 03 Oct 2026 10:59 PM IST
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Lawyers met Azam and Abdullah in jail; a consultation lasting half an hour took place.
रामपुर। जेल में बंद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से शनिवार को उनके अधिवक्ताओं ने मुलाकात की। दोनों से करीब आधे घंटे तक कानूनी मामलों को लेकर बातचीत की गई। अधिवक्ताओं ने दोनों से मुकदमों की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी राय-मशविरा किया।
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अधिवक्ता नासिर सुल्तान और राशिद जेल पहुंचे और उन्होंने आजम खां तथा अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। बताया गया कि मुलाकात के दौरान मौजूदा मुकदमों से जुड़े कानूनी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिवक्ताओं ने संबंधित मामलों में अब तक हुई कार्रवाई और आगे उठाए जाने वाले कानूनी कदमों को लेकर भी बातचीत की। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात के बाद दोनों अधिवक्ता जेल से बाहर आए। मुलाकात के बाद अधिवक्ताओं ने बताया कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम से कानूनी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। मुकदमों से संबंधित आवश्यक जानकारी भी ली गई है। हालांकि, मुलाकात के दौरान किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होने की जानकारी सामने नहीं आई है।
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दो दिन पहले अखिलेश से मिली थीं तजीन फातमा
आजम खां और अब्दुल्ला आजम से वकीलों की मुलाकात से दो दिन पहले पूर्व सांसद तजीन फातमा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं भी हुई थीं। बताया गया कि मुलाकात के दौरान पार्टी से जुड़े विषयों के साथ मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी बातचीत हुई थी। इसके बाद अब जेल में आजम खां और अब्दुल्ला आजम से उनके अधिवक्ताओं की मुलाकात हुई है।
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