Rampur News: लालपुर में पैसे के विवाद पर लैपटॉप तोड़ा, रिपोर्ट दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 02:05 AM IST
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टांडा। लालपुर में पैसे के लेनदेन को लेकर एक दुकान में गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और लैपटॉप तोड़ने का मामला दर्ज किया गया है। नगलिया कासमगंज निवासी मोहम्मद समीर की लालपुर में दुकान है। समीर ने तहरीर में बताया कि 14 सितंबर की दोपहर करीब दो बजे ईश्वरपुर निवासी अहमद अली उनकी दुकान पर आया। अहमद अली ने पैसे के लेनदेन को लेकर गाली-गलौज की, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और दुकान में रखा लैपटॉप तोड़ दिया। शोर सुनकर समीर के बड़े भाई जुबैर अली मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अहमद अली धमकी देते हुए वहां से चला गया। सीओ पंकज पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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