Rampur News: बारिश में घर का छज्जा गिरा, मलबे में दबकर महिला घायल
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:08 AM IST
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बिलासपुर। बारिश के कारण एक घर का छज्जा भरभराकर गिर गया। छज्जे के नीचे दरवाजे पर बैठकर बेटी की चोटी बना रही महिला मलबे में दबकर घायल हो गई। महिला ने हादसे के दौरान बेटी को धक्का देकर बचा लिया।
नगर के मोहल्ला सिंह कॉलोनी निवासी रोहित सक्सेना के अनुसार, वह रुद्रपुर में जूतों के एक निजी शोरूम में काम करते हैं। सोमवार को वह ड्यूटी पर गए हुए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे उनकी पत्नी मिथलेश देवी घर के दरवाजे पर बैठकर दस वर्षीय बेटी की चोटी बना रही थीं, तभी छज्जा अचानक गिर गया। रोहित का कहना है कि उन्होंने बेटी को धक्का देकर छज्जे के नीचे से हटा दिया, जिससे वह बाल-बाल बच गईं, लेकिन पत्नी मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।
मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। बाद में निजी चिकित्सक को दिखाने पर पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। मंगलवार को रोहित ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को पत्र देकर आर्थिक सहायता की मांग की। एसडीएम आनंद कुमार कनौजिया ने बताया कि राजस्व कर्मी मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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नगर के मोहल्ला सिंह कॉलोनी निवासी रोहित सक्सेना के अनुसार, वह रुद्रपुर में जूतों के एक निजी शोरूम में काम करते हैं। सोमवार को वह ड्यूटी पर गए हुए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे उनकी पत्नी मिथलेश देवी घर के दरवाजे पर बैठकर दस वर्षीय बेटी की चोटी बना रही थीं, तभी छज्जा अचानक गिर गया। रोहित का कहना है कि उन्होंने बेटी को धक्का देकर छज्जे के नीचे से हटा दिया, जिससे वह बाल-बाल बच गईं, लेकिन पत्नी मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।
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मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। बाद में निजी चिकित्सक को दिखाने पर पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। मंगलवार को रोहित ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को पत्र देकर आर्थिक सहायता की मांग की। एसडीएम आनंद कुमार कनौजिया ने बताया कि राजस्व कर्मी मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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