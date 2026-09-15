Rampur News: दुकान में आग से चार मोटर साइकिल और ऑटो पार्ट्स जलकर राख

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ग्राम अकोंदा निवासी हनीफ और जरीफ की रठौंडा चौराहे के पास भारत ऑटो सर्विस के नाम से मोटर साइकिल मरम्मत और ऑटो पार्ट्स की दुकान है। पीड़ितों के अनुसार रविवार शाम दुकान बंद कर दोनों घर चले गए थे। रात करीब 12 बजे दुकान में आग लगने की सूचना मिली।सूचना मिलने पर दोनों मौके पर पहुंचे तो दुकान के अंदर खड़ी चार मोटर साइकिल, मोटर साइकिल के पार्ट्स और अन्य सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ितों का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से दुकान की छत पर चढ़कर जीने का दरवाजा तोड़ा और दुकान के अंदर घुसकर आग लगा दी।पीड़ितों ने सोमवार को कोतवाली में तहरीर देकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि आग किन कारणों से लगी है, इसका पता लगाया जा रहा है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।