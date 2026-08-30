Rampur News: किसान पर तेंदुए के हमले के बाद चेता वन विभाग... लगाया पिंजरा

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गांव सीतारामपुर निवासी राकेश कुमार सैनी पर शुक्रवार की शाम खेत में चारा काटते समय तेंदुए ने हमला कर दिया था। आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ राकेश को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। सूचना पर डीएफओ प्रणव जैन टीम संग गांव पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी ली थी। उन्होंने वन विभाग की टीम को जंगल में गश्त बढ़ाने तथा तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद वन विभाग ने जमना-जमनी के जंगल में पिंजरा लगाया है।वन विभाग के बीट प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए जमना-जमनी के जंगल में पिंजरा लगाया गया है। साथ ही ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। कोई भी अकेले खेतों पर न जाए।ग्रामीणों में आक्रोशमसवासी क्षेत्र के आसपास के गांवों में तेंदुआ अब खौफ का पर्याय बन चुका है। लगातार हो रहे हमलों और पशुओं के शिकार के बावजूद तेंदुए की मौजूदगी पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाने से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालात यह हैं कि किसान खेतों पर जाने से डर रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। तेंदुआ अब जंगल तक सीमित नहीं रह गया है। वह लगातार आबादी और खेतों की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्र में कई गोवंशीय पशुओं, कुत्तों और अन्य मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है।घर से बाहर निकलने में घबरा रहे ग्रामीणरामपुर। ग्रामीणों का आरोप है कि तेंदुए की गतिविधियां लंबे समय से सामने आ रही हैं, लेकिन वन विभाग की कार्रवाई केवल निगरानी और गश्त तक सीमित दिखाई दे रही है। ग्रामीण संदीप रंधावा, चीनू परमार, अमित कुमार, रामपाल मुकेश सैनी, पंकज सैनी, दलजीत सिंह राणा का कहना है कि तेंदुआ लगातार क्षेत्र में घूम रहा है और इंसानों पर हमला कर चुका है। इसके बावजूद अभी तक उसे पकड़ने के लिए ठोस और प्रभावी अभियान शुरू नहीं किया गया। घटना के बाद विभागीय अधिकारी पिंजरा लगाकर कुछ दिन तो चारा बांधते हैं, लेकिन बाद में कोई देखरेख नहीं की जाती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जंगल और आबादी से सटे क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जाए, कैमरा ट्रैप लगाए जाएं और तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़कर ग्रामीणों को भय के माहौल से निजात दिलाई जाए।टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कैमरा ट्रैप की व्यवस्था भी कराई जा रही है। तेंदुए की लोकेशन ट्रेस होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।- ठाकुर विजय कुमार सिंह, वन क्षेत्राधिकारी स्वार