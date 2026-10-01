Rampur News: कीमत और तौल में गड़बड़ी पर 6.42 लाख का जुर्माना

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पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के तहत पानी की बोतल, कोल्डड्रिंक और सिगरेट निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेचने के मामले सामने आए। ऐसे 10 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं घटतौली के मामलों में धर्मकांटा, फल विक्रेता, किराना स्टोर, आटा तथा खाद-बीज विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई। इन मामलों में 5,92,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।छह माह के अभियान में विभाग ने अलग-अलग कारोबार और प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले तौल उपकरणों के साथ सामान की बिक्री व्यवस्था की भी जांच की। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। विभाग के अनुसार बाजार में ग्राहकों से निर्धारित कीमत से अधिक वसूली और कम तौल की शिकायतों को लेकर आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा।00000अप्रैल से सितंबर तक जिले में अभियान चलाया गया। इसमें अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की गई। पैकेज सामान निर्धारित मूल्य से अधिक बेचने और घटतौली मिलने पर दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। बाजार में आगे भी अभियान जारी रहेगा। -मनोज कुमार, बाटमाप अधिकारी, रामपुर