Rampur News: अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर 27.84 लाख रुपये का जुर्माना

विज्ञापन



डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर खनन वाले क्षेत्रों के साथ ही खनिजों के परिवहन पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। अवैध खनन और खनिजों के परिवहन की निगरानी के लिए बनाए गए चेकपोस्टों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। विज्ञापन

दढ़ियाल तिराहा चेकपोस्ट के आकस्मिक निरीक्षण में ड्यूटी पर तैनात लेखपाल कुंदन सिंह अनुपस्थित मिले। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। उनकी ड्यूटी रात दो बजे से सुबह आठ बजे तक थी। निर्धारित समय में ड्यूटी से गायब मिलने पर उनका एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई है। विज्ञापन विज्ञापन

डीएम ने अधिकारियों को चेकपोस्टों पर तैनात कर्मचारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने और वाहनों की जांच के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। कहा कि प्रशासन का अभियान आगे भी जारी रहेगा। डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर खनन वाले क्षेत्रों के साथ ही खनिजों के परिवहन पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। अवैध खनन और खनिजों के परिवहन की निगरानी के लिए बनाए गए चेकपोस्टों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।दढ़ियाल तिराहा चेकपोस्ट के आकस्मिक निरीक्षण में ड्यूटी पर तैनात लेखपाल कुंदन सिंह अनुपस्थित मिले। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। उनकी ड्यूटी रात दो बजे से सुबह आठ बजे तक थी। निर्धारित समय में ड्यूटी से गायब मिलने पर उनका एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई है।डीएम ने अधिकारियों को चेकपोस्टों पर तैनात कर्मचारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने और वाहनों की जांच के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। कहा कि प्रशासन का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

रामपुर। अवैध खनन, खनिजों के अनधिकृत उत्खनन और परिवहन के साथ ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अलग-अलग तहसीलों में जांच और स्थलीय निरीक्षण के बाद अवैध खनन के मामलों में दोषी पाए गए लोगों पर 27.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही डीएम ने चेकपोस्ट पर ड्यूटी से गायब लेखपाल का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।