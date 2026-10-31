फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Farmer and his brothers assaulted over a land boundary dispute; case registered against four individuals.

Rampur News: मेड़ के विवाद में किसान और भाइयों से मारपीट, चार पर मामला दर्ज

Sat, 31 Oct 2026 01:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 31 Oct 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Farmer and his brothers assaulted over a land boundary dispute; case registered against four individuals.
टांडा। खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में चार लोगों ने एक किसान को ट्रैक्टर से खींचकर लाठी-डंडों से पीटा। बचाने पहुंचे उसके भाई और चचेरे भाई को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा। आरोप है कि आरोपियों ने तमंचे तानकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

लोदीपुर नायक निवासी तौसीफ रजा ने बताया कि 27 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे वह खेत की जोताई कर रहा था। इसी दौरान मसरूफ, मतलूब, अजीम और तस्वीर लाठी-डंडे व तमंचे लेकर खेत पर पहुंचे। उन्होंने तौसीफ को खेत की मेड़ विवाद में ट्रैक्टर से खींचकर पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मसरूफ और मतलूब पूर्व में गोलीकांड के एक मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। सीओ पंकज पंत ने बताया कि मामले में चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed