Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Person injured in road accident passes away at STH

Rampur News: सड़क हादसे में घायल व्यक्ति ने एसटीएच में दम तोड़ा

Thu, 12 Nov 2026 12:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Person injured in road accident passes away at STH
हल्द्वानी।
विज्ञापन

ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर में हुए सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की दो दिन बाद एसटीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हादसे में रामपुर के हाजीनगर निवासी 52 वर्षीय चुन्नी लाल की पहले ही मौत हो चुकी है।

चुन्नीलाल की दो बेटियों की 15 नवंबर को शादी होनी है, इसके लिए वह नौ नवंबर को बाइक से अपने ममेरे भाई भोला (62) के साथ शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे। गदरपुर के बलखेड़ा मोड़ के पास बाइक की कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में चुन्नीलाल और भोला निवासी नत्थू मढै़या रामपुर घायल हो गए। दोनों को रुद्रपुर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां से सुशीला तिवारी रेफर कर दिया। चुन्नीलाल ने अस्पताल लाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था जबकि भोला की मंगलवार की देर रात मौत हो गई। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed